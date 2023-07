Darum spielt der SC Hennen in der Hinrunde zehn Mal auswärts

Iserlohn/Hemer. Jetzt sind auch die Spielpläne für Bezirksligisten SG Hemer und SC Hennen veröffentlicht. Die Zebras müssen in der Hinrunde zehn Mal auswärts ran.

In der kommenden Saison stellt der Fußballkreis Iserlohn nur noch zwei Bezirksligisten, die zu allem Überfluss auch noch in unterschiedliche Staffeln eingeteilt wurden, so dass die heimischen Fußballfans auf ein echtes Derby verzichten müssen. Aufsteiger SC Hennen startet in der Staffel 6 zunächst mit einem Auswärtsspiel und einem Heimspiel am zweiten Spieltag gegen den Lüdenscheider SC. Ende August soll nach aktuellem Stand die Erneuerung des Kunstrasens im Naturstadion beginnen, weshalb die Hennener in der Folge fünf Auswärtsspiele am Stück bestreiten müssen.

Sonntag, 13. August

Berchum/Garenfeld - SC Hennen

Sonntag, 20. August

SC Hennen - SC Lüdenscheid

Sonntag, 27. August

FSV Gevelsberg - SC Hennen

Sonntag, 3. September

BW Voerde - SC Hennen

Sonntag, 10. September

Obersprockhövel II - SC Hennen

Sonntag, 17. September

FC Herdecke-Ende - SC Hennen

Sonntag, 24. September

SpVg. Hagen 11 II - SC Hennen

Sonntag, 1. Oktober

SC Hennen - RW Lüdenscheid

Sonntag, 8. Oktober

TuS Ennepetal II - SC Hennen

Sonntag, 15. Oktober

SC Hennen - VfR Sölde

Sonntag, 22. Oktober

VfB Schwelm - SC Hennen

Sonntag, 29. Oktober

SC Hennen - FC Wetter

Sonntag, 5. November

Hellas/Mak. Hagen - SC Hennen

Sonntag, 12. November

SC Hennen - SG BW Haspe

Sonntag, 19. November

VfL Schwerte - SC Hennen

Die SG Hemer beginnt mit einem Heimspiel gegen die SG Winterberg Züschen ihre Bezirksligasaison in der Staffel 4, der sogenannten „Bundesliga des Sauerlandes“. Aufgrund des Rückzugs steht der TuS Langenholthausen bereits als erster Absteiger vor dem Saisonstart fest.

Sonntag, 13. August

SG Hemer - Winterberg Züschen

Sonntag, 20. August

Fatih Türkgücü Meschede - Hemer

Sonntag, 27. August

Hemer - Langscheid/Enkhausen

Sonntag, 3. September

BC Eslohe - SG Hemer

Sonntag, 10. September

SF Hüingsen - SG Hemer

Sonntag, 17. September

Hemer - Oberschledorn/Grafschaft

Sonntag, 24. September

TV Fredeburg - SG Hemer

Sonntag, 1. Oktober

SG Hemer - SV Affeln

Sonntag, 8. Oktober

Bödefeld/Henne-Rartal - Hemer

Sonntag, 15. Oktober

SG Hemer: spielfrei

Sonntag, 22. Oktober

TuRa Freienohl - SG Hemer

Sonntag, 29. Oktober

SG Hemer - FC Assinghsn-Wie-Wu

Sonntag, 5. November

SG Serkenrode/Fretter - SG Hemer

Sonntag, 12. November

SG Hemer - VfL Bad Berleburg

Sonntag, 19. November

SV Hüsten - SG Hemer

