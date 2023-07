Darum holen die Kangaroos Centertalent Malick Kordel

Iserlohn. Der Kaderumbau bei den Iserlohn Kangaroos geht munter weiter. Jetzt hat sich der ProB-Ligist ein Talent aus der 1. Regionalliga geschnappt.

Die Iserlohn Kangaroos haben in einer Pressemitteilung die Verpflichtung des 2,11 Meter großen Centers Malick Kordel bekanntgegeben. Der 19-Jährige wechselt vom BSV Wulfen aus der 1. Regionalliga an den Hemberg. In der Waldstadt erhält der Nachwuchscenter sowohl eine Lizenz für die ProB als auch für die 2. Regionalliga.

Mit Kordel haben die Iserlohn Kangaroos einen echten Rohdiamanten auf der Bigman-Position verpflichtet. Der Abiturient, der einen Großteil seiner Jugend Handball spielte, kam erst vor circa zweieinhalb Jahren zum Basketball. Aufgrund seiner Beweglichkeit und Athletik fiel es ihm allerdings nicht schwer, sich an das neue Parkett zu gewöhnen.

In der abgelaufenen Saison war er bereits einer der Leistungsträger bei den Metropol Baskets Ruhr im NBBL-U19-Bundesligateam und absolvierte zudem 25 Spiele für den BSV Wulfen in der 1. Regionalliga West. Auch in den Playoffs der Regionalliga stand der Center knapp neun Minuten pro Spiel auf dem Parkett und konnte dabei im Schnitt fünf Punkte und drei Rebounds verzeichnen.

Kontakt über Jason Rueter

Der Kontakt entstand über den ehemaligen Kangaroos-Spieler Jason Rueter, der der Onkel von Malick Kordel ist. Bei den Try-Out-Einheiten erwies sich der athletische Bigman als äußerst talentiert. Trotz seiner Größe von 2,11 Meter ist er sehr agil und schnell auf den Beinen. Zusammen mit seiner Spannweite bringt er somit alle Voraussetzungen für einen dominanten Spieler auf der Center-Position mit.

Bei Malick Kordel ist die Vorfreude auf die neue Saison bei den Kangaroos bereits groß: „Ich habe mich hier in Iserlohn durch alle Beteiligten direkt sehr gut aufgehoben gefühlt und bin bereit, mich mit dem Team den Herausforderungen der Zukunft zu stellen.”

Headcoach Dennis Shirvan sieht bei der Neuverpflichtung großes Potenzial: „Toni und ich werden intensiv mit ihm arbeiten und viele Individual-Einheiten absolvieren. Er ist bereits jetzt ein großartiger Athlet mit einer starken Sprungkraft bei seiner Größe.” Geschäftsführer Michael Dahmen: „Wir sind sehr froh darüber einen jungen Spieler wie Malick für uns zu begeistern. Er hat hier bei uns alle Möglichkeiten, die er für seine Entwicklung benötigt.” Malick Kordel hat einen Zwei-Jahresvertrag bei den Kangaroos unterschrieben.

