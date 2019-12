Dank Bröckers gelingt dem FCI die Revanche

Wie oft hat es dieses Finale bei Stadt- und Kreismeisterschaften in den letzten Jahren schon gegeben? Die lokalen Fußball-Marktführer FC Iserlohn und Borussia Dröschede duellierten sich auch bei der Dezemberpremiere der Kreistitelkämpfe. Diesmal hatte der Westfalenligist die Nase vorn und nahm Revanche für die Niederlage von 2018.

„Wir haben uns von Spiel zu Spiel gesteigert. Und wenn man bedenkt, dass wir nur sieben Feldspieler und unseren Torwarttrainer aufgeboten haben, dann kann man nur sehr zufrieden sein“, meinte FCI-Coach Mario Plechaty nach dem 2:1-Finalerfolg. Kollege Dragan Petkovic wirkte etwas zerknirscht. „Iserlohn hat unsere Fehler konsequent ausgenutzt. Aber unter dem Strich glaube ich schon, dass wir die beste Mannschaft des Turniers waren.“

Schwache Zuschauerresonanzenttäuscht die Organisatoren

Dass es sich in der nur zu einem Drittel gefüllten Hemberghalle um den Vergleich der beiden ranghöchsten Iserlohner Mannschaften handelte, mochte man kaum glauben. Auf den Rängen herrschte Schweigen, eher teilnahmslos wurden die finalen 15 Minuten dieses Turniers verfolgt. Das erfüllte die Erwartungen der Organisatoren nicht. Rund 250 zahlende Besucher wurden an den beiden Tagen registriert (Frauen hatten freien Eintritt), und damit ließen sich nach Aussage des Kreisvorsitzenden Horst Reimann gerade die Schiedsrichterkosten decken.

Er kündigte eine Bestandsaufnahme an und ist offen für Vorschläge, wie der Kreismeisterschaft zu neuem Leben verholfen werden kann. Ausrichter SV Deilinghofen/Sundwig, der sich um die Bewirtung kümmerte, hatte auf mehr Umsatz gehofft, doch dafür konnte die Crew um Frank Schulte und Philipp Borchmann zumindest konstatieren, dass alles reibungslos ablief. „Unser Dank gilt den Hallenwarten, das war eine hervorragende Zusammenarbeit“, sagte Borchmann.

1. Halbfinale: FC Iserlohn - SF Hüingsen 4:3 (1:1) n. N. Die in der Zwischenrunde torfreudigen Iserlohner überboten sich zunächst im Auslassen klarer Torchancen. Tempo und Ideen ließen zu wünschen übrig, so dass Hüingsen mühelos mithielt und durch Güclü in Führung ging (8.). Mann des Tages war bei den Sportfreunden jedoch Mirac Ekinci, der nach den vorangegangenen roten Karten gegen das Stammpersonal im Tor als Feldspieler zwischen die Pfosten ging und stark hielt.

Und als sich Schaulandt drei Minuten vor Schluss auch noch eine Zeitstrafe einhandelte, sah es schlecht aus für den Favoriten. Doch der steckte nicht auf, und Kevin Meckel sicherte 37 Sekunden vor Schluss das Neunmeterschießen. Hier verwandelten Hunecke, Vaitkevicius und Sarisoy und machten das Finale klar.

2. Halbfinale: BSV Menden - Borussia Dröschede 4:5. Die bis dahin souveränen Borussen starteten durch Slimis Tor nach 30 Sekunden vielversprechend, verloren dann aber völlig den Faden und bauten den Ligarivalen durch viele Fehler auf. Der zog innerhalb von fünf Minuten durch Alaiz, Klett, Kretz und Jenisch auf 4:1 davon, ehe Hillers Treffer (8.) die Dröscheder wieder hoffen ließ. Als sich Mendens Yildirim eine Zeitstrafe einhandelte, nutzte die Mannschaft die Überzahl zum Anschlusstreffer durch Slimi. Jetzt war der Landesliga-Tabellenführer endgültig am Drücker, und Lemrini sorgte für den umjubelten Ausgleich (12.). Als das Neunmeterschießen schon beschlossene Sache zu sein schien, schlug Abdelaziz Slimi ein drittes Mal zu und sorgte in der Schlusssekunde für das 5:4.

Dröschede siegt gegen Menden nach einem 1:4-Rückstand

Finale: FC Iserlohn - Borussia Dröschede 2:1. Es war ein Endspiel von überschaubarer Qualität, weil nach dem langen Turniertag hüben wie drüben die Substanz allmählich nachließ und vor allem das schmale Iserlohner Aufgebot die Kräfte einteilen musste. Der FCI ging durch Jan Bröckers (4.) in Führung, aber Eduardo Hiller konterte nur eine Minute später. Dröschede hatte mehr vom Spiel, wirkte aber oft zu unentschlossen. Und ob es eine gute Idee war, Keeper Heberlein ständig in den Spielaufbau einzubeziehen, sei dahingestellt. Denn dessen Zuspiele kamen selten beim eigenen Mann an. Und er hatte am Ende noch Glück, als er mit dem Ball im Arm aus dem Strafraum rutschte und unbehelligt blieb. Einen Abstimmungsfehler der Borussia nutzte Bröckers zum 2:1 (11.), und nachdem Sarisoy das sichere 3:1 verpasst hatte, wurde es spannend. Dröschede packte die Brechstange aus, doch mit Glück und Geschick verteidigte der FCI die Führung.