Eishockey Coronafälle in Wolfsburg: Kein Spiel bei Iserlohn Roosters

Iserlohn. Einen Nachholtermin könnte es in der kommenden Woche geben.

Alles war gut vorbereitet, die Vorfreude bei der Mannschaft und den Fans gleichermaßen groß. Doch die für Freitagabend angesetzte Testspiel-Heimpremiere der Iserlohn Roosters gegen den Ligarivalen Grizzlys Wolfsburg musste am Morgen abgesagt werden.

Wie die Niedersachsen mitteilten, ist bei drei Spielern eine Coronainfektion nachgewiesen worden, zwei der positiv Getesteten haben bereits den vollständigen Impfschutz. Neben den Infizierten wurden weitere Teammitglieder, die noch nicht vollständig geimpft sind, vorsorglich in Quarantäne versetzt. Neben der Partie in Iserlohn wurde auch das für Sonntag geplante Spiel in Düsseldorf abgesagt.

Die Roosters kommen somit erst am Sonntag zur Premiere vor heimischem Publikum, wenn um 14.30 Uhr die Kölner Haie am Seilersee gastieren. Für den ausgefallenen Test gegen Wolfsburg suchen die Verantwortlichen nach einem neuen Termin, voraussichtlich für die kommende Woche. Sollte ein Termin gefunden werden, behalten gekaufte Tickets ihre Gültigkeit. Die Entscheidung, ob und wann der Test nachgeholt wird, fällt spätestens zu Wochenbeginn.

Erst danach besteht die Möglichkeit zur Rückabwicklung der Zahlungen. Die Bemühungen, für Freitagabend einen vergleichbaren Gegner zu finden, scheiterten. Der Kreis der Kandidaten beschränkte sich aufgrund der Kurzfristigkeit auf Teams aus dem näheren Umkreis, und keine der möglichen Alternativen konnte realisiert werden.

„In jedem Fall haben unsere Fans die Möglichkeit, sich über unseren Ticketanbieter bereits geleistete Zahlungen zurückzuholen“, erklärt Tim Burck, Ticketing-Verantwortlicher des Klubs. Sollte kein Termin zustande kommen, werden die Zahlungen automatisch erstattet. Findet das Spiel noch statt, kann man per E-Mail (tickets@adticket.de) und Telefon ( 0180/6050400) seine Zahlungen zurückerhalten.

Wer das Spiel sehen will und durch Ticketkauf oder seine Dauerkarte eine Zugangsberechtigung erworben hat, kann sein aktuelles Ticket nutzen und braucht nicht weiter aktiv zu werden.

