Iserlohn. Fußball-Nachwuchs: Dröschedes C-Junioren überraschen in Lüdenscheid, FCI-D-Junioren wieder souverän.

Clever-Elf schafft 2:2 gegen Spitzenreiter

Beim überkreislichen Fußball-Nachwuchs fiel die Partie zwischen den A-Junioren der SG Hemer und RW Lüdenscheid den schlechten Platzverhältnissen zum Opfer. Borussia Dröschede unterlag dem TuS Sundern mit 0:5. Hierzu lag kein Spielbericht vor.

B-Junioren-Bezirksliga: FC Iserlohn II - SF Siegen II 2:2 (0:1). Im Topspiel gegen den noch verlustpunktfreien Spitzenreiter lag die Elf von Sascha Clever mit 0:1 zurück (21.). Chancen auf eigene Treffer gab es, blieben jedoch ungenutzt. Gleich nach Wiederanpfiff markierte Kulczynski den Ausgleich (44.), der Auftrieb gab. „Die Jungs haben ein tolles Spiel gezeigt und nach dem 1:1 noch einen Gang höher geschaltet. Das war eine beeindruckende Leistung“, lobte der FCI-Coach. Westheide verwandelte anschließend den an ihm verschuldeten Foulelfmeter (61.), aber Siegen erzielte sechs Minuten vor dem Abpfiff noch das 2:2. Beide Teams hatten noch den Siegtreffer vor Augen. Erst scheiterte Kulczynski (Innenpfosten), dann trafen die Gäste ebenfalls das Aluminium.

C-Junioren: TSV Weißtal - FC Iserlohn II 1:1 (1:0). Bereits in der fünften Minute gerieten die Gäste nach einem Fehler im Spielaufbau in Rückstand. Beste Chancen auf den Ausgleich durch Smajic (Latte), Dabovic und Goniwiecha wurden nicht genutzt. Nach einem Klundt-Freistoß erzielte Wittke in einem kampfbetonten Spiel den Ausgleich (55.). Danach hatten beide Teams den Siegtreffer auf dem Fuß. Am Ende hielt FC-Keeper Pfeffer das Unentschieden mit zwei tollen Paraden fest. „Das war ein intensives Spiel. Leider haben wir anfangs unsere Chancen nicht genutzt“, kommentierte Trainer Christian Buchholz.

SC Lüdenscheid - Bor. Dröschede 2:2 (2:0). Die Mannschaft von Ahmet Kitay überraschte beim bisherigen Co-Tabellenführer. Die Gastgeber nutzten gegnerische Fehler konsequent zum 2:0 aus (15./27.), damit schien die siebte Saisonniederlage besiegelt zu sein. Die Dröscheder stemmten sich aber mit Bravour gegen den Rückschlag. Erst erzielte Bilizani nach einer Musterkombination über Hackelbusch und Flakowski (47.) den Anschluss. Kurz vor dem Abpfiff traf Bilizani ein zweites Mal, er hob den Ball über den herausstürzenden SC-Keeper ins Netz. „Die Jungs haben sich für eine super Leistung am Ende noch belohnt. Der Punkt tut uns gut,“ freute sich Kitay.

D-Junioren: BSV Menden - FC Iserlohn 0:4 (0:2). In diesem Derby festigten die Gäste ihre Tabellenführung. „Wir haben immer dominiert und diese keineswegs leichte Aufgabe souverän gelöst. Das hat Spaß gemacht“, freute sich Sascha Clever, der in der gesamten Spielzeit nur eine BSV-Chance sah. Der Spitzenreiter erzielte wieder sehenswerte Tore durch Ivankin (16., Direktabnahme) und Beste (19., Standard). Im zweiten Durchgang legten Ivankin (40.) und Täger (52.) nach.

B-Juniorinnen: SV Hohenlimburg 10 - FC Iserlohn II 0:0. Auch dem ungeschlagenen Titelanwärter bot die Mannschaft von Timur Mekik bis zum Ende Paroli. „Hätten wir unsere Chancen genutzt, wären wir als verdienter Sieger vom Platz gegangen“, berichtete der FCI-Trainer, der sein Team über die gesamte Spielzeit im Vorwärtsgang sah. Die größte Möglichkeit auf das Führungstor gab es nach einer halben Stunde. Da hatte Mekik nach einem Brüggemann-Pass den Ball ins Netz befördert, doch der Schiedsrichter hatte eine Abseitsstellung gesehen. Die Iserlohner Drangperiode war auch nach der Pause nicht von Erfolg gekrönt.

Kein Lohn für die beste Saisonleistung

SF Sümmern - SV Bommern 1:3 (1:2). Das Team von Katja Platthaus und Peter Holtmann wurde für die beste Saisonleistung nicht belohnt. „Unsere Torfrau hatte mit dem glitschigen Ball auf schwer bespielbarem Kunstrasen Probleme. Unter normalen Umständen wären wohl zwei Gegentreffer nicht gefallen“. Nach dem schnellen 0:1 (1.) kamen die Sportfreunde immer besser ins Spiel. Zebrowska erzielte den Ausgleich (20.), aber nur zwei Minuten später ging der Tabellenvierte wieder in Führung. Die Gastgeber steckten nicht auf, kassierten jedoch nach einem Abstimmungsfehler das dritte Gegentor (65.). „Mit der Gesamtleistung waren wir sehr zufrieden, leider stimmte das Ergebnis nicht“, erklärte das Trainergespann.