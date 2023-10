Clayton Ladine verstärkt die Iserlohn Kangaroos

Iserlohn. Die Iserlohn Kangaroos sind noch einmal auf dem Transfermarkt tätig geworden. Ab sofort gehört der Guard Clayton Ladine zum ProB-Team.

Die Iserlohn Kangaroos haben Clayton Ladine verpflichtet, der 25-Jährige wird mit sofortiger Wirkung für die Waldstädter auf Korbjagd gehen. Das gab der Club am Freitagmittag mit einer Pressemitteilung bekannt. Ladine besitzt sowohl die amerikanische als auch die französische Staatsbürgerschaft und kann auf beiden Guard-Positionen eingesetzt werden.

In seiner noch jungen Profikarriere sammelte der 1,91 Meter-Hüne bereits Erfahrungen in drei verschiedenen Ländern, nun soll er den Waldstädtern mit seinen Scoring- und Spielmacher-Qualitäten helfen.

Im Dezember 2020 startete Ladine nach dem College-Abschluss seine professionelle Basketball-Karriere und unterschrieb bei Sorgues BC in Frankreichs zweiter Liga. Nach einer Saison zog es ihn nach Island, wo er zunächst eine Spielzeit bei Hrunamenn in der zweiten Liga absolvierte. Aufgrund von guten Leistungen machte der er auf sich aufmerksam und wurde kurz darauf von Erstligist Breidablik verpflichtet. In der abgelaufenen Spielzeit gelangen Ladine dann 9,5 Punkte, 3,8 Rebounds und 3,3 Assists pro Spiel in Islands höchster Spielklasse.

Zu Beginn der aktuellen Spielzeit kam er in zwei Spielen in Luxemburgs erster Liga zum Einsatz, ehe er den Weg in die Waldstadt fand. „Wir haben Clayton hier in Iserlohn testen können und dabei schnell erkannt, dass er ein Spieler ist, der für sein Team alles geben möchte, der einen guten Wurf hat und wirklich das ,Auge’ besitzt, seine Mitspieler gut in Szene zu setzen”, äußert sich Kangaroos-Geschäftsführer Michael Dahmen positiv über den Neuzugang.

