Christian Kißmer übernimmt Leitung im Iserlohner Sportbüro

Letmathe. Die Farben an der Sportbüro-Spitze wechseln von Blau-Weiß auf Schwarz-Gelb: Schalke-Fan Ralf Horstmann geht, BVB-Fan Christian Kißmer übernimmt.

Die Vereinsfarben an der Spitze des Iserlohner Sportbüros wechseln von Blau-Weiß auf Schwarz-Gelb: Schalke-Fan Ralf Horstmann geht, BVB-Fan Christian Kißmer übernimmt. „Da gibt´s also keine Kontinuität, sondern einen gravierenden Wechsel“, sagt der 26-jährige Nachfolger und lächelt. „Ich bin ein Auslaufmodell“, meint daraufhin der 63-jährige Horstmann, der fast ein Vierteljahrhundert als Ansprechpartner für die heimischen Vereine fungierte, um die Rahmenbedingungen der Sportlerinnen und Sportler zu koordinieren. „Er ist damit fast so lange im Amt, wie ich auf der Welt bin“, teilt Kißmer mit.

Zwischen dem Vorgänger und seinem jungen Nachfolger, der Anfang August seine Aufgabe im städtischen Sportbüro angetreten ist, liegen im verbalen Doppelpass-Spiel also fast zwei Generationen. Auch wenn die Altersspanne groß erscheint und bei den Lieblingsvereinen der beiden die Unterschiede kaum größer sein könnten, gibt es auch viele Gemeinsamkeiten, wie das Gespräch am kleinen Kunstrasenplatz an der Oeger Straße in Letmathe zum Stichwort „Bolzplatz“ zeigt: „Meine Jugend war in den Sechzigerjahren, da haben wir auf freien Wiesenstücken gespielt. Mein Großvater hatte einen Garten, in dem es Bohnenstangen gab, aus denen wir uns Tore gebastelt haben“, erinnert sich Horstmann.

Improvisierte Tore auf dem Bolzplatz

Improvisierte Tore kennt auch Kißmer aus seiner Jugend bestens: „Ich bin auch noch so groß geworden, teilweise waren die Plätze vielleicht schon ein bisschen besser ausgestattet, aber immer noch mit Tennenbelag oder Rasen, bei dem wir noch aus Schulranzen die Tore markiert haben.“ Fußballerisch bezeichnet sich Horstmann in seiner früheren Position bei Borussia Dröschede als Vorstopper mehr „als Mann fürs Grobe“, während Kißmer in der Jugend beim SC Tornado Westig seine Rolle lieber offensiv interpretierte, als Betreuer in der Jugendabteilung des BVB auch in die Talentförderung bei einem Bundesliga-Club schnupperte -- hinsichtlich ihrer Arbeitseinstellung und der Priorisierung von Vereinsbedürfnissen sind sich beide ähnlich.

Vielfältige Iserlohner Sportlandschaft pflegen

In der vielfältigen Iserlohner Sportlandschaft gibt es immer neue Entwicklungen, wie Horstmann schildert: „Da geht´s mal um Regen, der in die Turnhalle dringt, mal um Trainingszeiten, die Vereine brauchen, oder auch mal um Kanada-Gänse, die den Schleddenhof zukoten. Wir sind da, um eine Lösung im Sinne der Vereine zu finden.“

An den stetigen Austausch mit den Sportlerinnen und Sportlern vor Ort will Kißmer anknüpfen. Dafür bringt er als Iserlohner, der zu seinen Wurzeln zurückkehrt, beste Voraussetzungen mit, wie Horstmann von der Einarbeitungsphase bestätigt: „Ich bin überrascht, wen er schon alles kennt. Das ist eine gute Voraussetzung.“

Kißmer verdeutlicht seine Auffassung: „Die Iserlohner Sportlandschaft ist geprägt von einer Vielzahl toller Vereine, die eine unglaubliche ehrenamtliche Arbeit leisten. Diese gilt es bestmöglich zu unterstützen.“ Der 26-jährige hat nach dem Abitur am Gymnasium An der Stenner ein Duales Studium bei der Stadt Köln mit dem Abschluss Bachelor of Law absolviert und steht vor einem Master „Sportmanagement“ im Rahmen eines Fernstudiums.

In der Domstadt war er beim Sportamt für die Sportentwicklungsplanung verantwortlich und beschäftigte sich schwerpunktartig mit der strategischen Ausrichtungs des Kölner Sports – die Sportentwicklung war auch sein Thema in der Abschlussarbeit. Ideen und Perspektiven für die Stadt Iserlohn hat er genug: „Die Nummer Eins ist der Vereinssport. Aber nicht alle Bürgerinnen und Bürger haben Zeit, Sport in einem Verein zu machen. Und da wollen wir uns noch breiter aufstellen, informelle Trainingsangebote machen, Laufstrecken schaffen, es geht da vor allem um niederschwellige Bewegungsangebote für alle.“ Genau wie Horstmann, der neben Fußball auch noch regelmäßig joggt und Ski fährt, ist auch Kißmer sportlich vielseitig unterwegs: Regelmäßig kickt er noch mit Freunden in der Freizeit, spielt zudem Tennis und Hockey. „Beim Tennis war ich sogar mal U14-Stadtmeister, im Hockey haben wir in der Jugend beim TuS Iserlohn Regionalliga gespielt.“ Beim TC Iserlohn hat er sich schon wieder angemeldet, ob der frühere TuS-Flügelflitzer auch noch zum Hockey-Schläger greifen wird, hängt von der Zeit ab. „Es wäre schön, wenn´s klappt. Aber Hockey ist die zweite sportliche Liebe, Tennis die erste.“

Und die „echte Liebe“ bleibt bei Kißmer Schwarz-Gelb, wobei Horstmann weiß: „Blau und Weiß, wie lieb’ ich Dich.“

