Chlorgas-Unfall unterbricht SGW-Trainingslager

Iserlohn. Der Chlorgas-Unfall hat sich auch auf das Schwimm-Trainingslager der SGW Iserlohn im Heidebad ausgewirkt.

Die kleine Zeltstadt im Heidebad ist errichtet und die Talente der Startgemeinschaft Wasserspor (SGW) Iserlohn ziehen im Becken auch schon ihre Bahnen, als SGW-Coach Gerrit Koschmieder den Chlorgas-Unfall bei einem Metallunternehmen in der direkten Nachbarschaft registriert: „Wir haben die Kinder sofort aus dem Becken geholt und alles stehen und liegen gelassen“, schildert Koschmieder. In dieser Schock-Situation bewahrt der 28-Jährige die Ruhe und entscheidet geistesgegenwärtig, mit den Schwimmtalenten sich in Richtung des kleinen Hügels im Heidebad zu begeben: „Chlorgas sinkt ab, deswegen sollten wir an einer höheren Position zumindest etwas besser geschützt sein“, erläutert der SGW-Coach, für den dieses Spezialwissen als Rettungsschwimmer selbstverständlich ist.

Nach Gesprächen mit Ordnungsamt und Feuerwehr wird das Heidebad geschlossen, Koschmieder und sein Trainerteam informieren die Eltern, dass die Kinder am Bad abgeholt werden sollen: Das Lagerfeuer und die Übernachtung in der Zeltstadt finden wegen der erhöhten Schadstoffwerte aus Sicherheitsgründen nicht statt, das Trainingslager wird unterbrochen. Der Coach, der seine Luftmatratze in der Heidebad-Turnhalle schon aufgeblasen hatte, übernachtet nicht weit entfernt vom Unfallort am Echelnteichweg und wird um 2.30 Uhr aus dem Schlaf gerissen: Die Schadstoff-Werte haben sich offenbar erhöht, die Anwohner werden evakuiert, für Koschmieder geht es wieder Richtung Heidebad, wo er um 7 Uhr morgens die Entwarnung per Sirenenalarm vernimmt: „Wir haben dann auch erfahren, dass das Bad wieder öffnen kann und wir also auch das Trainingslager fortsetzen können“, schildert Koschmieder.

Nach Entwarnung beginnt das Training am Samstagmorgen

Bereits um 10 Uhr sind die Schwimmtalente wieder im Heidebad, absolvieren am Samstag zwei Einheiten im Wasser und eine Trockeneinheit mit Kräftigungsübungen an Land. Das Trainingslager der SGW Iserlohn ist Bestandteil der gezielten Vorbereitung für die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften, die Ende Oktober in Berlin stattfinden. Mit Deniz Arlt, Amelie Böcher, Pia Jost, Greta Weiland und Julia Krüger haben fünf SGW-Schwimmerinnen Chancen auf die Qualifikation für die ranghöchsten nationalen Titelkämpfe.

„Bisher haben wir viel an der Grundlagenausdauer gefeilt. Nun gehen wir in den anaeroben Sprintbereich mit Race-Pace-Einheiten“, sagt Koschmieder. Bei dieser Trainingsform erreichen die Schwimmerinnen für eine Bahn ihre Höchstgeschwindigkeit und haben dann eine längere Pause, damit der Puls wieder herunterkommt. Trainiert wird im Wechsel Schmetterling, Brust und Freistil – das Trainergespann Gerrit Koschmieder und Emilie Böcher gibt vom Beckenrand die Startkommandos an die Talente, steuert die Phasen zwischen Be- und Entlastung sekundengenau.

Nach dem turbulenten Auftakt am Freitag läuft nach Wiederaufnahme des Trainingslagers alles nach Plan: „Mal abgesehen davon, dass die Trainer viel Kaffee trinken mussten“, sagt Koschmieder mit einem Lächeln.

Intensive Einheiten im Wasser und an Land

Neben den intensiven Einheiten, die sich am Sonntag im Wasser mit weiterem Intervalltraining und an Land mit einem Parcours-Training für die Verbesserung der Koordination fortsetzten, ging es am Lagerfeuer und mit gemeinsamen Spielen auch gemütlich zu. „Wir sind schon ambitioniert, wollen aber auch für Abwechslung sorgen“, sagt der Coach. Die Trainingsgruppe der SGW umfasst 30 Aktive, die in drei Leistungsgruppen aufgeteilt sind. Fester Bestandteil sind auch Videoanalysen, mit denen Startsprünge und Wenden sowie der Schwimmstil detailliert verbessert werden können. Die Iserlohner gelten als einer der stärksten Vereine im Sauerland und kommen mit ihren Top-Talenten in den Leistungsbereich der Stützpunkte in Essen, Dortmund und Wuppertal. „Wir können hier von der guten Infrastruktur profitieren. Im Heidebad haben wir zwei Becken, am Schleddenhof ein zweites Schwimmbad, dann auch noch das Seilerseebad, in dem wir auch gute Bedingungen vorfinden“, erläutert Koschmieder, der einen weiteren positiven Faktor nennt: „Die Kooperation der an der SGW Iserlohn beteiligten Vereine basiert auf guter Teamarbeit.“

Der Iserlohner Schleddenhofer Bade- und Schwimmverein (ISSV), der am 23. August (18.30 Uhr) zu seiner Jahreshauptversammlung lädt, und der Iserlohner Schwimmverein 95 (ISV 95), die sich zur SGW Iserlohn zusammengeschlossen haben, stellen inzwischen den Schwimmsport und die gemeinsame Förderung der Talente in den Vordergrund.

