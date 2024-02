Ceylin Yildiz von der EG Iserlohn siegt in Krefeld

Iserlohn Dreimal haben es Eisläuferinnen der EG Iserlohn beim traditionsreichen Ina-Bauer-Pokal in Krefeld auf das Podest geschafft.

Der Turnierplan der aktuellen Eislaufsaison führte die EG Iserlohn zuletzt nach Krefeld, wo es zum 44. Mal um den Ina-Bauer-Pokal ging. Und wie immer in diesem Winter, mischten die Iserlohnerinnen in verschiedenen Kategorien weit vorne mit. Diesmal gewann Ceylin Yildiz den Freiläufer-Wettbewerb, sie überzeugte das Preisgericht mit ihrer schwungvollen Kür. Mit Leni Dodt (Platz neun) landete eine weitere EGI-Starterin unter den besten Zehn. Freude herrschte über zwei weitere Podestplätze: Jule Hartmann blieb in der Kategorie Masters fehlerfrei, was ihr Platz zwei einbrachte. Bei den Kunstläufern gab es drei neue Bestleistungen: Für Maja Dragan war ihre starke Vorstellung gleichbedeutend mit Platz eins, Danielle Arnold und Görkem Yildiz wurden Sechste und Siebte.

Carolin Schubert erkämpft sich bei den Figurenläuferinnen den zwölften Platz, und nach vier Jahren Wettkampfpause ging Kira Filipov in der Kategorie Nachwuchs an den Start und belegt mit einer soliden Leistung den elften Platz. Lilly Schröder präsentierte ein schwungvolles Programm bei den Anwärtern und erreicht damit einen guten siebten Platz, wie EGI-Trainerin Sandra Becker befand.

Mit Lilly Schröder und Kira Filipov werden zudem zwei Iserlohnerinnen an den nordrhein-westfälischen Landesmeisterschaften in Dortmund teilnehmen.

