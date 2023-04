Cedric Schiemenz stürmt künftig für die Iserlohn Roosters

Cedric Schiemenz (re,), hier in einem Spiel für die DEG bei den Iserlohn Roosters in der Saison 21/22, hilft in dieser Szene dabei, das eigene Tor zu verteidigen.

Iserlohn. Der 24-jährige Stürmer soll bei den Iserlohn Roosters den nächsten Entwicklungsschritt machen. Der gebürtige Berliner spielte zuletzt für die DEG.

Nur einen Tag nach der Bekanntgabe der Verpflichtung von Charlie Jahnke (zuletzt Nürnberg) haben die Iserlohn Roosters an Karfreitag gemeldet, dass auch Stürmer Cedric Schiemenz die Mannschaft von Trainer Greg Poss verstärkt. Der 24-jährige Center war in den vergangenen beiden Spielzeiten für die Düsseldorfer EG aktiv und kommt bei der DEG, den Schwenninger Wild Wings und den Eisbären Berlin auf insgesamt 174 DEL-Spiele (28 Punkte). Ausgebildet wurde der gebürtige Berliner zunächst im Nachwuchs der Eisbären, ehe er eine Spielzeit lang in der Nachwuchsakademie von Red Bull Salzburg aktiv war.

Nach zwei Engagements in der kanadischen Nachwuchsliga OHL und zwei Spielzeiten bei den Dresdner Eislöwen und den Lausitzer Füchsen in der DEL2 gelang Schiemenz 2019 in Schwenningen der Sprung ins deutsche Oberhaus. In der abgelaufenen Saison erreichte er mit der Düsseldorfer EG das Viertelfinale der DEL-Play-offs.

Froh, nicht mehr als gegnerischer Spieler in Iserlohn auflaufen zu müssen

„Cedric hat eine hervorragende Ausbildung genossen und bringt einen hohen Hockey-IQ mit. Er soll bei uns den nächsten Schritt in seiner Karriere machen. Er hat in den Play-offs mit Düsseldorf zuletzt gezeigt, dass er verschiedene Rollen ausfüllen kann“, beschreibt Christian Hommel, Sportlicher Leiter der Sauerländer, den Neuzugang, der in der Mitteilung der Roosters auch selbst zu Wort kommt: „Zunächst einmal freue ich mich sehr darüber, nicht mehr als gegnerischer Spieler in Iserlohn antreten zu müssen“, schmunzelt Schiemenz mit Blick auf seinen Wechsel.

Auf seine persönlichen Ziele angesprochen antwortet der junge Stürmer: „Mir wurde in den Gesprächen eine konkrete Perspektive für meine Weiterentwicklung aufgezeigt. Ich freue mich auf die Herausforderung in Iserlohn.“

So sieht der Kader der Roosters bislang aus

Tor: Andreas Jenike, Jonas Neffin, Finn Becker

Verteidigung: Ryan O’Connor (CAN), Hubert Labrie (CAN), Lukas Jung, Leonhard Korus, Maxim Rausch, Nils Elten, Tim Bender, Colin Ugbekile, Torsten Ankert.

Angriff: Cedric Schiemenz, Charlie Jahnke, Maciej Rutkowski, Eric Cornel (CAN), John Broda, Sven Ziegler, Yannick Proske, Lennard Nieleck, Casey Bailey (USA).

Headcoach: Greg Poss (USA)

Assistant Coach: Pierre Beaulieu (CAN)

Goalie-/Videocoach: Cam MacDonald (CAN)

