Buschmann und Jentzsch sind zufrieden mit dem erstem Einsatz

Krefeld/Iserlohn. „Nach acht Monaten Pause war das schon richtig cool.“ Erik Buschmann, Verteidiger der Iserlohn Roosters, stand als Mitglied des Perspektivteams Peking zum Auftakt des Deutschland-Cups im Duell mit der deutschen A-Nationalmannschaft auf dem Eis und war trotz der 2:7-Niederlage sehr zufrieden. Gleiches galt für seinen Teamkollegen Taro Jentzsch.

„Nach der langen Zeit merkt man natürlich die fehlende Spielpraxis, aber im Laufe der Partie bin ich immer besser reingekommen“, sagt der Stürmer, der zusammen mit den Berlinern Haakon Hänelt und Lukas Reichel in der dritten Reihe spielte. „Defensiv war es bei mir allerdings nicht so gut“, räumt er ein. „Doch in der Offensive haben wir viele Chancen kreiert.“ Und Hänelt setzte mit dem zweiten Treffer auch den Schlusspunkt. Einen Scorerpunkt sicherte sich in dieser Aktion Erik Buschmann, der neben Kapitän Kai Wissmann verteidigte.

„Es ist einfach ein gutes Gefühl, wieder mit der Mannschaft zu arbeiten und mit den Jungs zusammen zu sein.“ Mit seiner Leistung war der 22-Jährige zufrieden. Er stand insgesamt 12:09 Minuten auf dem Eis, Taro Jentzsch kam auf 11:58.