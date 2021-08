Bundesweite Hilfe für den VfR Lasbeck

Lasbeck. Unter anderem in Bayern und Mecklenburg-Vorpommern wird für den gebeutelten Fußballklub gesammelt.

Etwas mehr als drei Wochen ist es jetzt her, dass kräftige und anhaltende Regenfälle die Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ausgelöst haben. Auf Iserlohner Gebiet hat es Lasbeck am Schlimmsten erwischt, die VfR-Fußballer haben keinen Sportplatz mehr sind seitdem heimatlos. Die Vereinsmitglieder stehen zwar noch unter dem Eindruck der Geschehnisse, aber den Schockzustand haben sie überwunden.

Tatendrang und Optimismus herrschen jetzt vor, was vor allem der überwältigenden Unterstützung zu verdanken ist. Auf lokaler Ebene hat es bereits zahlreiche Aktionen gegeben und viele weitere folgen noch. Inzwischen erreichen den Verein sogar Hilfsabsichten aus ganz Deutschland. Über die in Mecklenburg-Vorpommern erscheinende Tageszeitung „Nordkurier“ erfuhr der Vorstand davon, dass der Landesligist Pasewalker FV in seiner Region einen Spendenaufruf zugunsten des VfR gestartet hat. „Es gibt eine Riesenhilfsbereitschaft, auch aus Berlin, Niedersachsen und Bayern“, schilderte die zweite Vorsitzende Stefanie Knecht am Rande des Benefizspiels zwischen dem FC Iserlohn und der U23 des FC Schalke 04. Im südlichsten deutschen Bundesland sammelte zum Beispiel der Kreisligist SpVgg Niederalteich aus dem Landkreis Deggendorf 1200 Euro.

Die Lasbecker selbst sitzen keineswegs daheim und warten geduldig auf das Eintreffen der Gelder. Bereits den dritten Samstag in Folge werden sie morgen ab 10 Uhr vor dem Rewe-Markt in der Iserlohnerheide stehen und gegen eine Spende Waffeln anbieten. Zudem wird aufmerksam verfolgt, welche Wiederaufbau-Töpfe bereitgestellt werden. Laut dem Vorsitzenden Christian Bertz kann sich deren Zahl sehen lassen. „Stadt, Land, Bund, Landessportbund und der Fußball-und Leichtathletikverband Westfalen stellen unter anderem Mittel für betroffene Sportvereine zur Verfügung. Wir werden auf jeden Fall überall Anträge stellen, auch wenn ich nicht glaube, dass es aus allen Töpfen etwas gibt.“

Parallel zu dieser Entwicklung kehrt der Verein wieder auf die sportliche Bühne zurück. Beim frisch gegründeten FV Ihmert/Bredenbruch wird am Sonntag um 12 Uhr gegen dessen dritte Mannschaft das erste Vorbereitungsspiel auf die kommende Saison ausgetragen. Zwei geplante Heimspiele mussten zuvor abgesagt werden, weil es ja keine echte Heimspielstätte mehr gibt. Anders als zunächst verlautet wurde, ist der VfR nicht ins Letmather Waldstadion ausgewichen, sondern ins Inceptum-Stadion am Seilersee. „Wir haben mit der Mannschaft gesprochen und dabei festgestellt, dass der Platz am Seilersee logistisch günstiger liegt“, erklärte Geschäftsführer Rainer Bertz.

Mannschaft bestreitet erstes Spiel seit der Katastrophe

Er berichtete auch von zwei Fällen, in denen der Verein Glück im Unglück hatte. „Unsere Trikots und die Spielerpässe lagerten glücklicherweise nicht am Sportplatz.“ Die Frage, ob und wie es am Lasbecker Weg weitergeht, ist derzeit noch nicht zu beantworten – weder vom Verein, noch von der Stadt, wie Sportbüroleiter Ralf Horstmann auf Nachfrage mitteilte. „Die Bauverwaltung muss am Sportplatz noch Untersuchungen vornehmen.“ Schließlich soll sich ein Szenario wie am 14. Juli nicht wiederholen – es wäre das dritte Mal in der jüngeren Vergangenheit. Schon am 10. August 2007 ruinierten sintflutartige Regenfälle den Platz, die Instandsetzung kostete damals 250.000 Euro. Mit der Wiederherstellung der Spielfläche wurde die Stadt zwei Monate später beauftragt und erst im März 2008 konnte wieder der Ball rollen.

Was niemand hofft, aber auch nicht auszuschließen ist: Dass die Spenden und Zuschüsse in der Summe nicht ausreichen, um wieder auf den heimischen Platz zurückkehren zu können und eine Perspektive zu haben. In diesem Fall, so sagte es Vorstand Christian Bertz, werde man das Geld zurückzahlen.

