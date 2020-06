Bundesliga ohne die ERG Iserlohn

Iserlohn. Personalnot zwingt die Männermannschaft zum Rückzug vom Spielbetrieb.

Dünn besetzte Kader, Spielerabgänge und die anhaltende Schwierigkeit, diese zu kompensieren, sorgen beim neunfachen deutschen Rollhockeymeister ERG Iserlohn seit Jahren für personelle Probleme, und diese haben jetzt eine bis vor kurzem nicht für möglich gehaltene Konsequenz: Die Männermannschaft zieht sich vom Spielbetrieb zurück!

Vereinschef Ralf Henke und sein Stellvertreter Dirk Iwanowski gaben am Abend diese Entscheidung bekannt und erläuterten die Hintergründe. Der Abschied von Kai Milewski, Nils Hilbertz, Lukas Kost und wahrscheinlich auch Timon Henke, der zum Teil seit Monaten feststeht, sollte durch Neuverpflichtungen aufgefangen werden, doch keine wurde realisiert. „Wir hatten drei Portugiesen und einen Argentinier an der Angel, die hier in Deutschland arbeiten wollten. Aber bei der Suche nach einem Job haben wir uns in Corona-Zeiten nur Absagen geholt“, erläuterte Iwanowski. Die Spieler blieben in ihrer Heimat, und weil auch die Versuche scheiterten, Zuwachs aus Cronenberg und Remscheid zu bekommen, entschlossen sich die Verantwortlichen zum Ausstieg. „Wir müssen das selbst erst verarbeiten. Aber wir werden jetzt auf die Jugend setzen und wollen in einigen Jahren wieder bei den Männern melden“, versicherte Henke