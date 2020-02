Brück: „Gute Basis für das nächste Jahr“

Die Roosters können in der Länderspielpause verschnaufen und sich für den Endspurt der DEL-Hauptrunde rüsten, denn es steht fest, dass es keine Verlängerung durch eine Play-off-Teilnahme geben wird. Über den bisherigen Saisonverlauf und die sich daraus ableitenden Perspektiven führte die Heimatzeitung mit dem geschäftsführenden Gesellschafter Wolfgang Brück das folgende Gespräch.

Vor der Saison sprachen Sie von einem Aufbaujahr und haben nicht explizit Platz zehn als Ziel vorgegeben. So gesehen muss sich Ihre Enttäuschung über das bisher Erreichte ja in Grenzen halten.

Was man sich insgeheim wünscht und was dann realistisch ist und perspektivisch zu erwarten ist, stimmt nicht immer überein. Ich wäre sicher nicht traurig über Platz zehn. Aber wenn man den Umbruch betrachtet, ist das eingetreten, was man erwarten musste. Die Monate Oktober und November waren nicht leicht, und wenn man wie jetzt vier oder fünf Verletzte hat, dann sind das Dinge, auf die man keinen Einfluss hat.

Sie haben vor dem Start von der neuen Mannschaft Leidenschaft und die Roosters-DNA verlangt. Hat sie diese Forderung erfüllt?

Wenn die Ergebnisse nicht stimmen, wird oft an Leidenschaft und den Grundtugenden gezweifelt. Damit tue ich mich schwer. Ich bin mit der Einstellung der Mannschaft, auch gegenüber dem Klub, sehr zufrieden.

Sehen Sie denn eine gute Grundlage erreicht, die Hoffnung für die nächste Saison gibt, in der der Abstieg ein Thema wird?

Ich denke, dass ein ordentliches Fundament geschaffen wurde. So wie in den letzten sechs Wochen trotz der Verletzten gespielt wurde, stimmt mich zuversichtlich. Entscheidend ist, dass es eine positive Entwicklung gibt, und es geht nicht primär um den Tabellenplatz. In der Defensive sehe ich uns gut aufgestellt, in der Offensive gab es Probleme, die wir so nicht kannten. Aber auch hier ist es ja besser geworden.

Trainer Jason O’Leary hat vor einigen Wochen beklagt, dass man sich bei den Roosters zu sehr ans Verlieren gewöhnt habe. Stimmen Sie ihm zu?

Bei einer Mannschaft mit einem kleinen Budget ist es normal, dass man häufiger verliert als gewinnt. Seit ich dabei bin, war das fast immer so. Früher gab es bei den Trainern Greg Poss und Doug Mason die Versuche, ein Umdenken zu erzeugen und sich nicht nur als Underdog zu sehen. Ich finde den Ansatz gut, ein Gewinner-Gen entwickeln zu wollen. Das passt ja auch zu unserem Trainer, der 110 Prozent Einsatz zeigt und 24 Stunden am Tag arbeitet.

Bleibt er über die Saison hinaus Roosters-Trainer?

Davon gehe ich aus, ich bin mit seiner Arbeit sehr zufrieden. Man muss sich an seine Art gewöhnen, aber mir ist jemand ganz lieb, der einmal unangenehm sein kann, weil er etwas fordert und der sich immer fragt, was sich verbessern lässt.

Wenn man auf die Tabelle schaut, dann hat Straubing doppelt so viele Punkte wie die Roosters, und auch Bremerhaven steuert klar auf Play-off-Kurs. Das sind Klubs, mit denen man sich eigentlich messen wollte. Was machen die besser als die Roosters?

Die einen nehmen mittlerweile mehr Geld in die Hand als wir und sie haben das richtig gemacht, was wir vor drei oder vier Jahren richtig gemacht haben. Und in Bremerhaven hat man sicher ein glückliches Händchen bei der Zusammenstellung der Mannschaft bewiesen. Wir haben es in der Vergangenheit nicht geschafft, unsere Topspieler zu halten. In Straubing ist etwas gewachsen, aber es wird eben auch mehr investiert. Schauen Sie sich einmal die Ticketpreise an, die liegen zum Teil deutlich über unseren.

Ein Thema ist seit Wochen die drohende Insolvenz bei den Krefeld Pinguinen. Wie wird die Liga damit umgehen?

Beim Streben nach sportlichem Erfolg spielen wirtschaftliche Faktoren eine immer größere Rolle. Die Fans können einen Beitrag leisten, indem sie Dauerkarten kaufen. Es ist doch erstaunlich, wie viele Zuschauer Krefeld trotz der bekannten Probleme noch hat. Muss erst eine Notlage eintreten, damit die Leute ins Stadion kommen?

Dass vor der nächsten Saison ein Kraftakt notwendig ist, darf als gesichert gelten. Wie groß wird der für die Roosters?

Groß. Ich habe es ja früher schon einmal erlebt, dass man gegen den Abstieg kämpfen musste. Aber man sollte das als Herausforderung sehen und darf sich nicht in die Hose machen. Wir müssen einfach noch besser arbeiten. Die Gesellschafter, die gesamte Organisation, die Sponsoren und die Fans müssen Identität und Bereitschaft zeigen. Die Frage ist doch, wie ich es hinbekomme, einen schlagkräftigen Kader zusammenzustellen. Das klare Bekenntnis zu den Roosters ist wichtig. Mit Lippenbekenntnissen kann man die Spieler nicht bezahlen.

Sie haben vor der Saison gesagt, dass die Roosters enorm zulegen könnten, wenn der Erfolg da sei. Der ist nun nicht da, aber zulegen muss man ja trotzdem.

In den Heimspielen werden seit Monaten gute Leistungen geboten, es gibt Fight und auch mehr Tore. Es lohnt sich also, ins Stadion zu kommen. Und unter Berücksichtigung des Tabellenplatzes finde ich die Zuschauerzahlen auch in Ordnung. Aber es müssen noch mehr werden, Abwarten hilft uns nicht weiter. Unsere Aufgabe ist es, allen zu zeigen, dass die Richtung stimmt.

Wie groß ist Ihre Zuversicht, dass genügend Leute diesen Weg mitgehen?

Wir haben eine Basis, mit der wir arbeiten können. Ohne die Gesellschafter gäbe es diesen Klub nicht, aber wir brauchen die Signale, dass die Region den Weg mitgeht. Dass erkannt wird, welcher Image- und Werbeträger die Roosters sind.

Muss man auch in Iserlohn befürchten, dass sich Gesellschafter abwenden?

Es gibt in diesem Kreis eine hohe Loyalität und eine enge Bindung zum Klub. Sicher kann mal jemand ausscheiden, aber dann kommt ein neuer Gesellschafter hinzu. Viele sind schon seit langer Zeit dabei, aber man darf nie vergessen, dass es immer auch um sehr viel Geld geht.

Sie haben im letzten Jahr angedeutet, dass sich Ihre Amtszeit dem Ende nähert. Können Sie Ihre persönlichen Planungen schon konkretisieren?

Wenn ich mich vor der kommenden Saison, in der es um sehr viel geht, vom operativen Geschäfts zurückziehen würde, wäre das wohl kontraproduktiv. Bei einem aufziehenden Sturm geht der Kapitän nicht von Bord. Die Leute in der Organisation brauchen gerade jetzt die volle Unterstützung.

Aber wenn die Saison wunschgemäß verläuft, könnten Rückzugsgedanken konkret werden?

Wenn wir 2021 Meister werden, trete ich auf jeden Fall zurück. Aber im Ernst: Es gibt nie den richtigen Moment, wo alles passt. Aber der Plan ist, beizeiten ins zweite oder dritte Glied zurückzutreten.