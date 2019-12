Iserlohn. Vertrag mit unzufriedenem Kanadier ist aufgelöst. Offene Fragen bei den Roosters vor den Wochenendspielen.

Brett Findlay von Iserlohn nach Ingolstadt

Das Gastspiel des Tabellenführers an diesem Freitag rückte am Tag zuvor wegen diverser Personalfragen in den Hintergrund. Zentrales Thema war die Auflösung des Vertrages mit Brett Findlay. Der 27-jährige Stürmer war zuletzt in Augsburg nicht berücksichtigt worden, und in den Tagen danach ergab sich für ihn eine Wechseloption. Am Donnerstag unterschrieb er beim Ligarivalen Ingolstadt.

„Er war mit seiner Situation nicht zufrieden, und wir haben konstruktiv geredet“, sagte Manager Christian Hommel, der Wert darauf legt, dass man sich im Guten getrennt habe. „Brett ist unser Topscorer. Wer glaubt, wir hätten einen Sündenbock präsentieren wollen, liegt falsch. Dann hätten wir uns auch von fünf oder sechs anderen Spielen trennen können.“ Findlay war vor der Saison aus Bozen an den Seilersee gekommen und hatte nicht wie erhofft als Goalgetter in Erscheinung treten können. Sein Abgang eröffnet den Roosters nach Hommels Worten nun eine neue sportliche und wirtschaftliche Perspektive. Suche nach Ersatz läuftaktuell auf Hochtouren Der Manager hätte gern vor den Wochenendspielen einen neuen Stürmer präsentiert, geht aber eher von einem Vertragsabschluss in der nächsten Woche aus. „Ein neuer Mann muss bei uns eine bestimmte Rolle erfüllen, und deshalb müssen wir sehr genau hinschauen.“ Neben Findlay werden auch Marko Friedrich und Tim Fleischer definitiv fehlen, aber Trainer Jason O’Leary befürchtet weitere Ausfälle. „Leider haben etliche Spieler im Moment Probleme.“ Das betrifft auch die Torhüter Jenike und Peters, die nicht voll fit sind. Deshalb wurde Nachwuchskeeper Jonas Neffin aus Weiden zurück nach Iserlohn geholt. „Er hat gut trainiert und wäre bereit“, lobte O’Leary. Doch es ist davon auszugehen, dass Peters oder Jenike zwischen den Pfosten stehen. Bei Red Bull München heißt der Torwart derzeit Daniel Fießinger, und der erledigte beim 0:3 gegen Djurgården Stockholm im CHL-Viertelfinale nur einen Teilzeitjob. Trainer Don Jackson nahm schon drei Minuten nach Beginn des Schlussabschnitts beim 0:1-Zwischenstand den Torwart vom Eis und spielte fast 15 Minuten mit einem Feldspieler mehr - ohne Erfolg. Am Seilersee ist diese Konstellation aber eher unwahrscheinlich, und ob sie den Roosters das Toreschießen erleichtern würde, weiß man auch nicht. Jason O’Leary schwärmt geradezu vom Tabellenführer. „Eine hervorragende Mannschaft, die schnell, aggressiv und sehr strukturiert spielt.“ Daher verlangt er volle Konzentration von seinen Spielern und und defensive Stabilität wie zuletzt in Augsburg. Dass die großen Baustellen in der Offensive - von der Abschlussschwäche bis zum harmlosen Powerplay - weiterhin ein zentrales Thema sind, versteht sich von selbst. Gegen München, das schon zehn Auswärtssiege auf dem Konto hat, sind die Iserlohner Außenseiter, und Sonntagsgegner Bremerhaven dürfen sie wohl nicht in der Form des letzten Aufeinandertreffens erwarten, als man 5:1 siegte. Die Pinguins haben drei der letzten vier Spiele gewonnen und sich mit zehn Punkten zu Platz elf schon ein komfortables Polster zugelegt. Die Roosters hingegen liegen schon neun Zähler hinter Play-off-Rang zehn zurück, weil sie in den acht Spielen nach der Länderspielpause nur einmal gewannen - eben gegen die Pinguine aus Bremerhaven, gegen die sie immerhin seit drei Spielen ungeschlagen sind.