Brent Aubin verstärkt die Iserlohn Roosters

Iserlohn. Seit Freitag ist der Wechsel des kanadischen Stürmers offiziell.

Spekuliert wurde über diesen Wechsel seit dem vergangenen Wochenende, nun ist die Personalie offiziell: Die Iserlohn Roosters verpflichten zur kommenden Saison Stürmer Brent Aubin. Der 34-Jährige lief in den vergangenen sieben Jahren für Ligakonkurrent Grizzlys Wolfsburg auf. Eine Statistik wie er hat aus Iserlohns aktuellen Kader kein zweiter Spieler vorzuweisen. 399 Spiele absolvierte er bislang in der DEL und sammelte 285 Scorerpunkte. In der Hauptrunde 19/20 kam er auf insgesamt 45 Spiele und 33 Scorerpunkte.

Christian Hommel, Sportlicher Leiter der Roosters, traut dem Neuzugang sowohl auf, als auch neben dem Eis eine tragende Rolle zu: „Wir wollen unser Scoring verbessern und da werden uns seine offensiven Qualitäten und seine Stärke im Powerplay weiterhelfen. Brent ist nicht der größte Spieler auf dem Eis, bringt aber die richtige Einstellung mit. Er ist ein positiver Typ, der auch in der Kabine eine Vorbildfunktion für unsere jungen Spieler einnehmen wird.“

Nach acht Jahren als Gegner nun am Seilersee heimisch

Aubin selbst kennt die Eissporthalle am Seilersee nach acht Jahren in der DEL natürlich bestens. In der Mitteilung der Roosters wird er mit diesen Worten zitiert: „Jedes Mal wenn ich in Iserlohn gespielt habe, war die Atmosphäre unglaublich – ich freue mich, nach acht Jahren, in denen ich hier zu Gast war, nun für das Heimteam auflaufen zu können. Die Gespräche mit Christian Hommel waren sehr positiv und ich habe auch nur Gutes über das Team und die Organisation gehört“, beschreibt der Stürmer die Beweggründe für seinen Wechsel, dem ein kleiner Fauxpas vorausging: Auf seinem Instagramprofil war bereits vor etwa einer Woche unter seinen persönlichen Angaben „Professional Hockey Player @iserlohnroosters (...)“ zu lesen (wir berichteten).

Der Sprung in den Profibereich gelang Aubin als 22-Jähriger, nachdem er in der Saison 06/07 für die Quebec Remparts in der QMJHL über 100 Punkte in einer Saison erzielte und gleichzeitig auch die ersten Erfahrungen für die Toronto Marlies in der AHL sammelte. Knapp 0,8 Punkte pro Spiel ab 2009 in der damaligen EBEL für den EC Salzburg sorgten dafür, dass sich 2012 zunächst der der EHC München die Dienste des Kanadiers sicherte, ehe es nach nur einer Saison weiter nach Wolfsburg ging. Ins Sauerland bringt Aubin nun seine Frau und drei Töchter mit.

Der Kader der Roosters - Tor: Andreas Jenike, Janick Schwendener, Jonas Neffin - Abwehr: Erik Buschmann, Dieter Orendorz, Bobby Raymond, Jens Baxmann, Tobias Schmitz, Ryan O’Connor. - Angriff: Brent Aubin, Brent Raedeke, Casey Bailey, Taro Jentzsch, Marko Friedrich, Brody Sutter, Alexandre Grenier, Jake Weidner, Neal Samanski, Julian Lautenschlager.