Brennpunkt Waldstadion

Letmathe. Auch in Letmathe werden verbotenerweise nächtliche Partys gefeiert.

Die Berichterstattung darüber, dass es ungebetene Gäste am Hemberg-Südhang vor allem an Wochenenden in den Abend- und Nachtstunden hoch hergehen lassen, ist beim ASSV Letmathe mit großem Interesse verfolgt worden. Denn von Glasrückständen auf dem Spielfeld, in Mitleidenschaft gezogenem Interieur und jeder Menge Müll können auch die 98er ein Lied singen.

Doch das wollen sie nicht mehr hinnehmen. „Wir sehen nicht ein, dass wir das Waldstadion in schönem Zustand halten und dafür immer wieder einen Schlag ins Gesicht bekommen“, sagt der sportliche Geschäftsführer Alexander Stenger. Festgestellt wurden unter anderem Bänke, aus denen die Holzlatten herausgerissen wurden, und von der Tribüne abgerissene Plakate, die anschließend angezündet wurden. Feuerchen werden sowieso gerne gemacht. Nachschub ist auf dem Aschenplatz reichlich vorhanden. Dort liegt noch viel Material, das für das Osterfeuer aufgeschichtet wurde.

Jugendleiter Torsten Koschinski schilderte, dass nach einer Partynacht alle Heimspiele von Jugendmannschaften des ASSV abgesagt werden mussten, weil der Platz unbespielbar war. Die Letmather Verantwortlichen würden gerne das Haupttor des Waldstadions abschließen und es nur noch zu Trainings- und Spielzwecken öffnen, denn problematisch wird es nicht erst am Abend. Stenger: „Tagsüber kommen die Nordic-Walker, deren Stöcke die Tartanbahn beschädigen, und viele Leute drehen hier ihre Runde mit ihrem Hund.“