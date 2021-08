Borussia Dröschede fehlt der Zug zum Tor

Langenholthausen. Im vorletzten Test vor dem Pflichtspieltauftakt hat Westfalenligist Borussia Dröschede mit 1:2 verloren.

Zehn Tage vor dem Pflichtspielauftakt im Westfalenpokal gegen die Sportfreunde Hüingsen sucht Borussia Dröschede noch nach Lösungen für ein variables Angriffsspiel im letzten Drittel. Im vorletzten Testspiel unterlag der Westfalenligist am Donnerstagabend beim klassentieferen Club und erarbeitete sich zu wenig Torchancen aus dem Spiel heraus.





Fußball-Testspiel: TuS Langenholthausen – Borussia Dröschede 2:1 (0:0). „Wir waren etwas zu hektisch im Spielaufbau und haben teilweise zu schnell die Kugel verloren“, bilanzierte Borussia-Trainer Dragan Petkovic. Seine Mannschaft war auf dem Kunstrasen am Düsterloh zwar optisch überlegen und agierte zeitweise bis an den Rand des Strafraums auch recht gefällig, schaffte es aber zu selten, hinter die gut aufeinander abgestimmte Abwehrkette der Gastgeber vorzustoßen.

Da die Borussia in der eigenen Defensive aber auch meist sicher stand, entwickelte sich in der ersten Halbzeit eine chancenarme Partie. Die erste nennenswerte Gelegenheit besaß der Landesligist, als dessen Torjäger De Luca einen feinen Schlenzer von der Strafraumgrenze an den Innenpfosten setzte (9.). Der Aluminiumtreffer wirkte für den Westfalenligisten wie ein Wachmacher: In der Folgezeit wurden die Langenholthausener früh angelaufen und unter Druck gesetzt, kamen kaum zur Entfaltung. „Das war vielleicht die beste Phase in unserem Spiel, da haben wir den Ball mal schnell über viele Stationen laufen lassen“, sagte Petkovic. Echte Torchancen gab es für seine Elf aber erst kurz vor dem Seitenwechsel, als zwei Schussversuche von Wodniok, der zunächst von Kassim und dann von Bouaich mustergültig bedient worden war, im letzten Moment geblockt wurden. Nach Wiederanpfiff schien der Westfalenligist nun seiner Favoritenrolle gerecht werden zu können. Allerdings war es bezeichnend, dass der Führungstreffer nach einer Standardsituation fiel: Nach einer an das kurze Eck des Fünf-Meter-Raums getretenen Ecke von Urumis wuchtete Team-Kapitän Merz per Kopf den Ball in die Maschen – 0:1 (51.).

„Gegentore fallen nach Stellungsfehlern“

Die Gastgeber ließen sich aber nicht beeindrucken und hielten kämpferisch gut dagegen und wussten im Umschaltspiel nach vermeidbaren Dröscheder Abspielfehlern gut zu kombinieren – und so drehte der Landesligist die Partie. „Die beiden Gegentore fallen nach Stellungsfehlern: Beim ersten Tor müssen wir vorher die Flanke unterbinden und beim zweiten gehen wir zu zögerlich auf den ballführenden Spieler und stehen nicht gut in der Mitte“, analysierte Trainer Petkovic. Dröschede hatte nur noch durch durch Eick per Kopf nach einem Eckball (65.) und Heesmann, dessen abgefälschter Distanzschuss an den Pfosten prallte (81.), zwei Torgelegenheiten.

Borussia Dröschede: Nisiewicz; Ünlü (60. Kronshage), Lemrini (46. Merz), Eick, Kassim (60. Muzak); Hiller (46. Gülbeyaz), Urumis, Kempny (46. Heesmann), Gözütok; Bouaich (66. Dzafic), Wodniok (46. Nweke) – Schiedsrichter: Dennis Magné (TuS Bruchhausen) – Tore: 0:1 (51.) Merz, 1:1 (60.) Lengelsen, 2:1 (86.) Rademacher.

