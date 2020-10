Borussia Dröschede dominiert im Derby

Mehr und mehr entwickeln sich die Hohenlimburger zum Lieblingsgegner der Dröscheder. Auf dem Kunstrasen-Nebenplatz im Kirchenberg glänzte der Aufsteiger von der Emst vor der Pause durch enorme Effektivität und stellte so die Weichen auf Sieg.





Fußball-Westfalenliga: SV Hohenlimburg 1910 - Borussia Dröschede 1:4 (0:3). In dieser hektischen Partie behielten die Gäste weitgehend kühlen Kopf, doch zumindest für die Verantwortlichen am Spielfeldrand war nicht alles zu akzeptieren, was Schiedsrichter Celik aus Minden entschied. Der meinte es vor allem in Halbzeit zwei nicht gut mit den Gästen und zeigte dem reklamierenden Trainer Dragan Petkovic ebenso die rote Karte wie Betreuer Rainer Schmigowski.

Profitieren konnten die Gastgeber von der bisweilen einseitigen Sichtweise des Referees nicht. Zwar hatten sie solide begonnen und waren durch Porello sowie Labarile auch zu Abschlüssen gekommen, doch als Dröschede Tempo machte, war das zu schnell für die Zehner.

Gleich die erste Kombination führte zum Tor für die Gäste

Nach Slimis Flanke drückte Bouaich die Kugel erstmals über die Linie (24.). Acht Minuten später setzte Friedberg energisch nach und spitzelte das Leder zum 0:2 in die Maschen. Und damit nicht genug, denn als Dzafic im Strafraum gefällt wurde, verwandelte der starke Slimi den Strafstoß souverän (36.).

Der Gefoulte hätte kurz vor der Pause beinahe noch das 0:4 erzielt, doch seine Freistoßflanke trudelte vorbei an Freund und Feind an den langen Pfosten.

Nach Wiederbeginn wollten die Borussen genau da ansetzen, wo sie vor der Pause aufgehört hatten, doch das gelang nur bedingt. Hohenlimburger Hektik und zahlreiche nicht nachvollziehbare Entscheidungen des Unparteiischen begünstigten das 1:3, das Samet Davulcu nach einem Pfostenschuss seines Bruder Saffet erzielte (56.).

Die aufkeimende Unruhe hätten die Gastgeber gerne noch weiter forciert, doch spielerisch hatte das Team einfach nichts zu bieten. Die katastrophale Bilanz der letzten Partien hatte ihre Spuren hinterlassen. Somit ging es nur mit noch mehr Hektik. Die Dröscheder entzogen sich jedoch dem Hohenlimburger Kalkül, standen hinten wieder sicher und lauerten auf Konter.

Gleich mehrfach tauchten die Gäste vor dem Hohenlimburger Tor auf. Zunächst wurde ein Schuss von Eick abgefälscht und ging knapp am Gehäuse vorbei (84.), dann verpasste Heesmann (86.). Er war es dann aber auch, der die letzten Zweifel beseitigte. In der fünfminütigen Nachspielzeit hatte sich Nweke auf der rechten Seiten durchgesetzt und schob den Ball in die Mitte, wo Heesmann nur noch einschieben brauchte (93.).