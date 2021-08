Bis zu 4000 Fans in der Eishalle möglich

Iserlohn. Die neue Corona-Schutzverordnung erweitert den Handlungsspielraum: Unter Wahrung der 3G-Regel wollen die Roosters bis zu 4000 Fans zulassen.

Die wieder steigenden Inzidenzzahlen führen nicht wie Anfang der Woche von Vereinen noch befürchtet zu einer Einschränkung des Spielbetriebes. Die morgen in Kraft tretende neue Corona-Schutzverordnung, die vorerst bis zum 17. September gilt, ermöglicht bei Wahrung der 3G-Regel sogar eine höhere Zulassung von Zuschauern.

Roosters behandeln neue Situation verantwortungsvoll

„Theoretisch ist sogar ein volles Haus möglich, aber praktisch wollen wir natürlich Pragmatismus walten lassen und verantwortungsvoll mit der neuen Situation umgehen“, teilte Roosters-Pressesprecher Felix Dötsch mit. Bis zu 4000 Zuschauer sind nach seiner Einschätzung in der Eissporthalle am Seilersee aber bereits für die beiden Testspiele gegen Wolfsburg (27. August) und die Kölner Haie (29. August) sowie für den DEL-Heimdoppelpack gegen die Nürnberg Ice Tigers (10. September) und die Eisbären Berlin möglich. Über den Ablauf beim Ticketerwerb wollen die Roosters noch in dieser Woche informieren.

Beim Ordnungsamt der Stadt Iserlohn findet aktuell schon der Austausch mit Gesundheitsamt und Polizei über das von den Roosters bereits eingereichte Hygienekonzept statt. Ordnungsamtsleiterin Angela Schunke teilt zum Umgang der Roosters mit: „Das Konzept schöpft die nach der Coronaschutzverordnung gegebenen Möglichkeiten nicht aus. Diese Vorgehensweise wird seitens der Stadt Iserlohn ausdrücklich begrüßt.“ Die Roosters deuten die neue Entwicklung als „positives Signal der Politik“, das den Handlungsspielraum erweitere. Dötsch betont in diesem Zusammenhang, dass die Sitzplatz-Tribüne vollständig genutzt werden könne und auch Kapazitäten im Stehplatz-Bereich entstünden. „Für alle Fans, die sich in der Eishalle bewegen, gilt aber die Maskenpflicht“, verdeutlicht Dötsch. Lediglich am eingenommenen Platz ist die Abnahme des medizinischen Maskenschutzes erlaubt.

Auch wenn die neue Verordnung wesentlich mehr Optionen biete, sei es nach wie vor wichtig, Entscheidungen unter dem Maßstab der Vernunft zu treffen: „Wir sind weit davon entfernt, alle Schleusen zu öffnen.“ Aber natürlich freuen sich auch die Roosters über die Rückkehr der Fans, wie der Klub auf der Homepage bekanntgibt: „So wie es momentan aussieht, war das öffentliche Training ein kleiner Vorgeschmack auf die nächsten Wochen. Bei unseren Testspielen könnte es etwas lauter werden.“

Iserlohn Titans atmen auf: Saisonstart am Samstag

Auch die Iserlohn Titans, American Football-Abteilung im TuS Iserlohn, atmen auf: Anfang der Woche hatte der Verein noch um den Saisonstart gebangt. Kontaktsport wäre nach dem nun abgeschafften Inzidenzstufen-System nicht mehr erlaubt gewesen. Nun steht dem Meisterschaftsauftakt am kommenden Samstag, 16 Uhr, gegen die Rheine Raptors im Hemberg-Leichtathletik-Stadion nichts mehr im Wege. „Wir sind sehr erleichtert“, sagte Titans-Pressesprecherin Andrea Lehmkühler, die aber auf die geltende Maskenpflicht verweist. Titans-Tickets sind ab sofort erhältlich und können im Internet über das durch den Verein eingesetzte Ticketing-System „Pagisto“ erworben werden.

Auch die Hallensport treibenden Vereine haben mit der neuen Corona-Schutzverordnung nun Planungssicherheit für den weiter möglichen Sportbetrieb. Bislang hatten sich die Verantwortlichen beispielsweise beim Handball noch über die Impfquote der beteiligten Mannschaften austauschen müssen. Mehr als zwölf Ungeimpfte durften es bei Teams und Trainerstäben in der Summe nicht sein. „Nun können wir die Sache etwas entspannter angehen, werden aber noch an der Feinabstimmung arbeiten“, sagt Lars Heierhoff, Jugendleiter beim HTV Hemer, und meint damit die Überprüfung der 3Gs beim Einlass in die Halle. Die Maskenpflicht bleibt auch beim Hallensport bis zur Einnahme des Platzes erhalten. Aber über eine Anordnung des Publikums im Schachbrettmuster findet sich in der neuen Verordnung kein Passus mehr. Sportartübergreifend haben Vereine unter Beachtung der 3G-Regel also nun mehr Handlungsspielraum.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe