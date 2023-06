Iserlohn Roosters: CHL-Champion wechselt an den Seilersee

Iserlohn. Die Iserlohn Roosters haben ihre Planungen für die Verteidigung vorerst beendet. Neuzugang Ben Thomas war vergangene Saison überaus erfolgreich.

Die Iserlohn Roosters aus der Deutschen Eishockey Liga haben einen weiteren Verteidiger verpflichtet. Aus der finnischen Liiga wechselt Ben Thomas an den Seilersee und nimmt damit die letzte Planstelle in der Defensive ein.

In der vergangenen Saison wurde der 27-Jährige mit Tappara Tampere finnischer Meister und gewann die Champions Hockey League. „Ben liebt das körperliche Spiel in der Defensive, kann aber auch in der Offensive Akzente setzen. Dazu ist er ein sehr mobiler Verteidiger und läuferisch stark“, so Christian Hommel, Sportlicher Leiter der Roosters. „Wir freuen uns, einen Spieler seiner Qualität von einem europäischen Topklub verpflichten zu können.“

Thomas begann seine Karriere in seiner Heimatstadt bei den Calgary Hitmen in der kanadischen Nachwuchsliga WHL. 2014 wurde er in der vierten Runde von den Tampa Bay Lightning gedraftet. Nach dem Abschluss seiner Juniorenzeit bei den Vancouver Giants unterschrieb er bei der Organisation der Lightning einen mehrjährigen Vertrag. In 319 AHL-Spielen erzielte der Rechtsschütze 101 Punkte für die Syracuse Crunch. 2020/21 stand der Verteidiger in fünf NHL-Spielen auf dem Eis.

Finnischer Meister und Gewinner der Champions Hockey League

Im Sommer 2021 entschied sich der Kanadier für einen Wechsel nach Europa. Nach Stationen bei den schwedischen Erstligisten Leksands und Växjö schloss er sich vor der letzten Saison Tappara Tampere an. Mit dem finnischen Spitzenteam wurde der 1,85 m große Verteidiger in seiner Premieren-Spielzeit auf Anhieb Meister in der Liiga und holte den Titel in der Champions Hockey League.

„Ich habe große Lust auf Iserlohn. Der Weg der strukturellen Neuausrichtung des Teams hat mich überzeugt. Harte Arbeit auf dem Eis entspricht genau meiner Spielphilosophie. Auch gab es viel positives Feedback von ehemaligen Spielern. Ich weiß, dass die Roosters ein kleinerer Standort sind, aber das muss ja nicht so bleiben“, freut sich der Neuzugang auf seine Aufgabe im Sauerland.

