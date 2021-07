Belgardt lobt die Trainingsmoral beim TV Lössel

Lössel. Gewissenhaft bereiten sich die Handballer auf die Landesligasaison vor.

Die Handballer des TV Lössel bereiten sich zum zweiten Mal auf ihre erste Saison in der Landesliga vor, die auch als solche bezeichnet werden soll. Anfang Oktober 2020 wurde noch das Heimspiel gegen den TuS Höchsten ausgetragen, der zweite Auftritt gegen den HSV Plettenberg/Werdohl fiel bereits dem zunächst ausgerufenen „Lockdown light“ zum Opfer. Seit Herbst vergangenen Jahres hat es auch keinen Trainingsbetrieb mehr gegeben.

Aber diesen Umstand hat Jan-Martin Belgardt, der zum Chef beförderte bisherige Assistent von Aufstiegstrainer Henning Schierbaum, nicht direkt bemerkt, als er im Mai erstmals seit der Zwangspause wieder mit der Mannschaft trainiert hat. „Körperlich sind die Jungs fit. Man merkt, dass sie in den Monaten, in denen wir nicht gemeinsam trainieren durften, alleine einiges getan haben. Es wurde aber auch deutlich, dass sie lange Zeit keinen Ball mehr in der Hand gehabt haben.“ Belgardt hat allerdings keine Zweifel, dass die Defizite bis zum Saisonstart behoben werden.

„Es läuft top, die Trainingsbeteiligung beträgt mehr als 95 Prozent, und richtig Gas geben die Jungs auch.“ Zugute kommt der Mannschaft, dass sie eingespielt ist. Aus dem Kader des Vorjahres, der auch nahezu identisch mit dem aus der Aufstiegssaison ist, haben zunächst alle Spieler ihre Zusage für 21/22 gegeben. Jan-Martin Belgardt stellt sich aber darauf ein, dass Torwart Lukas Maschner nicht mehr zur Verfügung stehen wird. „Bei ihm sind es berufliche Gründe. Er hat eine neue Stelle angenommen und möchte nicht das Risiko eingehen, auszufallen. Lukas weiß wovon er spricht, er hat schon zwei Kreuzbandrisse hinter sich.“

Riedling steht als Nachrücker für Torwart Maschner bereit

Die wahrscheinlich entstehende Lücke würde Gero Riedling füllen, der zuletzt das Tor der zweiten Mannschaft hütete. „Er gehörte früher schon und jetzt auch wieder zum Kader der ersten Mannschaft. Auch wenn zuletzt einer unserer Torhüter fehlte, war er zur Stelle.“ Mit Marc Winner verfügen die Lösseler über einen weiteren zuverlässigen Schlussmann.

Auch für die Lücke, die durch die Beförderung Belgardts auf dem Co-Trainer-Posten entstanden ist, hat der TVL eine interne Lösung gefunden. Niklas Strohhammer wird spielender Assistenztrainer. Damit dürften die Lösseler über das jüngste Trainerduo der Liga verfügen, denn Belgardt ist gerade einmal 28 Jahre alt und Strohhammer noch etwas jünger. „Niklas ist jemand, der trotz seines Alters schon über einen großen Sachverstand verfügt und auch schon wie ein Trainer denkt. Außerdem genießt er ein hohes Ansehen innerhalb der Mannschaft.“

Die bestreitet in drei Wochen ihr erstes von bislang vier vereinbarten Testspielen. Am Freitag, 6. August, geht es um 20 Uhr in der heimischen Albert-Schweitzer-Halle gegen den TV Wickede, am Wochenende darauf (Sonntag, 14. August), steht um 17 Uhr ein Nachbarschaftsduell bei Verbandsligist HSG Hohenlimburg an. Das Wochenende von Freitag, 20. bis Sonntag, 22. August, steht ganz im Zeichen eines Heim-Trainingslagers, in dessen Verlauf es zu weiteren Tests gegen die TS Evingsen (Freitag, 20 Uhr) und die SG Ruhrtal (Samstag, 17 Uhr) kommt. Gerne würde Jan-Martin Belgardt noch ein, zwei weitere Testspielgegner finden.

