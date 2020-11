Bei den Derbyfreunden ist Geduld gefragt

Am Sonntag wäre es acht Jahre nach Gründung des FC Iserlohn endlich soweit gewesen. Erstmals wären der Fusionsklub und Borussia Dröschede in der Fußball-Westfalenliga im Kampf um Punkte aufeinandergetroffen.

Die Borussia gegen den FC, das gab es mit Ausnahme von drei Begegnungen im Kreispokal zwischen den beiden Erstvertretungen dieser Klubs in Pflichtspielen überhaupt noch nicht. Im Mai 2017 gewann der FC das Finale gegen die Borussia 1:0. Zwei Jahre zuvor hatten die Dröscheder die Iserlohner mit einem 4:0 aus dem Wettbewerb geworfen, und 2013 hatte der Fusionsklub dem Team von der Emst nach einem Abbruch beim 2:2 wegen eines tragischen Unfalls auf der Tribüne den Finalplatz überlassen.

Lange Zeit nur aus der Ferne einander beobachtet

2012/13, im ersten Spieljahr des FC, kickte das Team noch in der Landesliga und traf dort in den ersten beiden Derbys der Vereinsgeschichte auf den SC Hennen. Borussia Dröschede war dagegen kurz vorher zum zweiten Mal in der Klubhistorie in die Westfalenliga aufgestiegen, musste aber nach nur einer Serie den Weg zurück in die Landesliga antreten, während der FC Iserlohn am Ende seiner ersten Saison gleich den ersehnten Sprung in die Westfalenliga schaffte.

Seither schienen die Ligen-Zugehörigkeiten zementiert. Zwei vierte, zwei siebte, ein neunter und ein 13. Platz in der Spielzeit 2017/18, als man den Abstieg erst in letzter Sekunde denkbar knapp vermied, sowie ein zwölfter Rang in der abgebrochenen letzten Serie umreißen die Bilanz der letzten sieben Jahre.

Im gleichen Zeitraum tummelte sich Borussia Dröschede in der Landesliga, mal mehr, mal weniger ambitioniert. Drei dritte Plätze, ein fünfter, ein achter und ein enttäuschender neunter Rang lautete hier die Bilanz. Letztgenannter stand in der Saison 2018/19 zu Buche, umso überraschender kam der Aufstieg in der im März abgebrochenen Saison, als man aufgrund der Quotientenregelung den Meistertitel holte.

Nach diversen spannenden und emotionsgeladenen sportlichen Vergleichen bei den Hallenfußball-Stadtmeisterschaften und ebenso gearteten Vergleichen im Pokal wäre es nun am Sonntag endlich so weit gewesen, doch schon im Vorfeld der Partie war klar, dass diese nur 100 Zuschauer hätten sehen dürfen. Nun der Lockdown, der aber vermutlich nicht dafür sorgt, dass dieses Derby überhaupt nicht stattfinden wird. Denkbar ist beispielsweise (bei entsprechend niedrigen Infektionszahlen) eine Fortsetzung der Hinrunden-Serie nach dem Jahreswechsel.

Gerade der glänzend in die Saison 2020/21 gestartete Aufsteiger aus Dröschede wünscht sich diesen Vergleich gegen den FC Iserlohn so sehr. Während seiner ersten Westfalenliga-Periode von 2007 bis 2011 hatte der Klub von der Emst, der sich erst in den letzten 30 Jahren auf der höherklassigen heimischen Fußball-Bühne etabliert hat, noch die Gelegenheit, sich in vier Derbys um Punkte mit dem damaligen Marktführer SF Oestrich-Iserlohn zu messen. Keines dieser vier Duelle ging verloren, drei wurden gewonnen. Am 9. August 2009 gab es vor 1400 Zuschauern in Dröschede ein 1:0 gegen die Sportfreunde. Das Rückspiel gewann man gar 6:0.

Derbys gegen Oestrich warenHighlights für die Borussia

Für den kleinen Verein waren das unvergessene Highlights, für die inzwischen nicht mehr existenten damaligen Sportfreunde und die ebenfalls nicht mehr aktive Fußballabteilung des TuS Iserlohn, in den Jahrzehnten zuvor Alltagsgeschäft vor langer Zeit vierstelligen Zuschauerzahlen. Mit der Gründung des FC Iserlohn, bei der man damals auch gerne Borussia Dröschede dabei gehabt hätte, brach schließlich eine neue Ära im heimischen Fußball an. Da ist es definitiv bedauerlich, dass es jetzt nicht zum erwarteten ersten Kräftemessen zwischen den aktuell besten Protagonisten des heimischen Fußballs kommen kann.