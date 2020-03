Basketballverband zieht den Schlussstrich

Foto: Michael May

Iserlohn. Der Spielbetrieb ist ab sofort beendet, und die aktuellen Tabellen gelten als Abschlusstabellen.

Drei Tage nach dem Beschluss, für die Basketballer in der Pro B und Pro A die Saison mit sofortiger Wirkung zu beenden, hat auch der westdeutsche Basketballverband Nägel mit Köpfen gemacht und den Spielbetrieb für die Saison 2019/2020 eingestellt. In einer Mitteilung des Verbandes heißt es:

Nach heutiger Einschätzung ist es mehr als fraglich, ob nach den Osterferien ein geordneter Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Um den Vereinen dennoch eine gewisse Planungssicherheit zu geben, hat das Präsidium des WBV die Beendigung des Spielbetriebes in allen WBV-Jugendligen und den WBV-Seniorenligen unterhalb der Regionalliga Damen und der 1. Regionalliga Herren beschlossen. Der Abschluss des Spielbetriebes erfolgt mit Wirkung zum 12. März 2020.

Wildcard-Regelung ergänztden Auf- und Abstieg

Die aktuellen Tabellen werden als offizielle Abschlusstabellen geführt. Im Seniorenbereich werden diese Abschlusstabellen für die Vergabe der Anwartschaften/Teilnahmerechte für die Saison 2020/2021 herangezogen. Um Härtefälle zu vermeiden, wird es im Seniorenbereich folgende zusätzliche Regelung geben: Die auf Platz eins stehende Mannschaft jeder Spielgruppe erhält die Anwartschaft für die nächsthöhere Liga. Sofern eine Mannschaft unter realistischen Aspekten rechnerisch ebenfalls den ersten Platz hätte erreichen können, kann sie eine Wildcard für die Saison 2020/2021 für die nächst höhere Liga beantragen.

Die Mannschaft, die nach der Ausschreibung 2019/2020 auf einem Abstiegsplatz steht, erhält die Anwartschaft für die nächst tiefere Liga. Eine Mannschaft, die so auf einem Abstiegsplatz steht, hat die Möglichkeit, für die Saison 2020/2021 eine Wildcard zu beantragen. Voraussetzung dafür ist, dass sie bei normalem Verlauf der Saison rechnerisch einen Nichtabstiegsplatz hätten erreichen können. Mannschaften, die berechtigt sind, eine Wildcard zu beantragen, müssen diese bis zum 6. Mai beantragt haben. Sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, erhält die Mannschaft die Wildcard und damit die Anwartschaft für die entsprechende Liga. Sollten dadurch mehr Plätze in einer Spielgruppe notwendig werden, wird entsprechend aufgestockt.

In Bezug auf den Aufstieg gilt die Wildcardregelung sinngemäß auch für den Aufstieg aus einer Kreisliga in die Bezirksliga, sofern die Kreise dies in Anspruch nehmen möchten. Mit der Wildcardregelung soll ausgeglichen werden, dass die letzten, vielleicht sogar entscheidenden Spiele nicht mehr ausgetragen werden können. Keine Mannschaft soll durch den vorzeitigen Abschluss des Spielbetriebs einen entscheidenden Nachteil haben.

Die Wildcardregelung bedeutet zugleich aber auch eine hohe Belastung für den Spielbetrieb in der kommenden Saison. Alle sind aufgefordert, mit dieser Regelung verantwortungsvoll umzugehen und die Chancen auf eine andere, bessere Platzierung realistisch einzuschätzen. Die genaue Umsetzung wird in der Ausschreibung für die Saison 2020/2021 geregelt werden.

Die Jugendligen (Regionalliga, Oberliga und Landesliga) in allen Altersklassen werden mit den aktuellen Tabellen zu Abschlusstabellen erklärt, und die Ligeneinteilung für die Saison 2020/2021 wird komplett über die Ranglisten vorgenommen. Es musste eine Entscheidung getroffen werden, die Planungssicherheit schafft. Das Ziel jedes einzelnen Vereins, den Saisonabschluss über den sportlichen Wettbewerb zu erreichen, ist leider in diesem besonderen Fall nicht mehr möglich. Wir bitten für diese Entscheidung um Verständnis, sehen in der aktuellen Situation jedoch keine andere Lösungsmöglichkeit für den Jugendbereich, um ein unkompliziertes Fortbestehen sicherzustellen, keine zusätzliche Belastung im Spielbetrieb zu schaffen und Planungssicherheit zu haben.

Die Finalspiele im WBV-Pokal Damen und Herren werden noch nicht abgesagt. Hier wird eine Entscheidung mit den betroffenen Vereinen im Mai getroffen.