Basketball-Amateure verschieben den Start

Eigentlich sollte es am Monatsende losgehen. Die unterhalb der 1. Regionalliga spielenden Basketballer stecken mitten in der heißen Phase Saisonvorbereitung, doch nach einer online am Montag durchgeführten digitalen Mitgliederkonferenz ist klar, dass es vorerst keinen Saisonstart geben wird.

War am Abend der virtuellen Zusammenkunft, an der für die TuS Iserlohn Kangaroos der stellvertretende Vorsitzende Roland Gröschel teilnahm, noch unklar, in welche Richtung die Mehrzahl der 155 Teilnehmer tendieren würde, erreichte die im Westdeutschen Basketball-Verband (WBV) organisierten Vereine wenig später ein Schreiben von Präsident Uwe Plonka sowie seinen beiden Vize-Präsidenten Lothar Drewniok (Spielbetrieb) und Nadeesh Kattur (Jugend).

Darin heißt es unter anderem: „Der Sport ist ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft. Umso notwendiger ist es auch hier, einen spürbaren Beitrag dazu zu leisten, dass sich das Infektionsgeschehen in NRW nicht weiter ausbreitet und eingedämmt werden kann. Vor diesem Hintergrund ist es schwer vorstellbar, dass wir am 31. Oktober 2020 mit der Saison beginnen können. Auch aus unserer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung heraus musste das Präsidium eine Abwägung vornehmen.“

Daraus folgern die Verantwortlichen, dass der Saisonstart zunächst auf den Januar 2021 verschoben wird. „Vielleicht sind dann die Infektionszahlen so, dass ein verkürzter Spielbetrieb bis Juni 2021 stattfinden kann. Für den Bereich der Regionalligen im Seniorenbereich findet noch eine Abstimmung mit den betroffenen Vereinen statt“, heißt es weiter. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass es für die Sportart und die Vereine wichtig sei, zumindest den Trainingsbetrieb aufrechtzuerhalten. „Die Möglichkeit, bis zum Saisonstart Freundschaftsspiele auszutragen, bleibt jedem Verein und jeder Mannschaft natürlich unbenommen.“

Stephan Völkel lobt dieWeitsicht des Verbandes

Stephan Völkel, Cheftrainer der Kangaroos, sieht den Schritt des WBV absolut folgerichtig. „Der ist mit viel Weitsicht getroffen worden, denn wir haben ja erhebliche Einschränkungen in allen Bereichen. Da kann man nicht so tun als ob nichts wäre“, lobt er. Wie es in den kommenden Tagen und Wochen bei den 13 im Wettbewerb stehenden Mannschaften der TuS Iserlohn Kangaroos weitergeht, soll nun in einer Videokonferenz der Trainer entschieden werden.

Der Vorsitzende der Amateurabteilung der Kangaroos, Dr. Rainer Ambrosy, begrüßt die Verschiebung ebenfalls: „Ich sehe uns da in großer Verpflichtung, dass sich niemand bei uns infiziert. Schade ist es um die viele Arbeit, die immer wieder in die neuen Hygienekonzepte geflossen ist. Die hätten wir gerne in anderen Bereichen investiert.“ Gerade für die Entwicklung junger Spieler sei dieser Schritt eine Bremse für die Entwicklung. „Die Perspektive, Spiele zu bestreiten, ist doch ein großer Motivator“, so Ambrosy weiter. Auch Kangaroos-Vize Roland Gröschel begrüßt das große Verantwortungsbewusstsein des WBV, hofft aber, dass zumindest die Hallen für die Trainingseinheiten geöffnet bleiben.

Einzig für die von Dennis Shirvan betreute Iserlohner Mannschaft in der 2. Regionalliga könnte es noch eine Sonderregelung geben. Hier ist angedacht, den ersten Spieltag auszusetzen und Anfang November zu starten. „Es gibt einige Teams, die Importspieler verpflichtet haben. Die wollen natürlich schon aus finanziellen Gründen loslegen“, macht er deutlich. Kurzfristig wollen sich die Kangaroos abstimmen, für welche Variante sie votieren.

Bei einer Verschiebungmuss ein neuer Modus her

Sollte es zu einer Verschiebung auf den Januar 2021 kommen, müsste ohnehin ein neuer Modus gefunden werden. Da die Saison bis zur Mitte des Jahres abgeschlossen werden muss, ist an einen Spielbetrieb in einer 14er Staffel dann nicht mehr zu denken. Denkbar wären stattdessen kleinere Gruppen, die miteinander verzahnt werden könnten, um Auf- und Absteiger zu ermitteln.

Unberührt von der Verschiebung bleibt zunächst die 1. Regionalliga. Dort wird seit September wieder gespielt. Die hier beteiligten Vereine haben spezielle Hygienekonzepte für den Spielbetrieb vorgelegt.