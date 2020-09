Bärwind holt das „Blaue Band“

Sundern/Iserlohn. Segelclub Sorpesee führt gleich zwei Regatten durch. Siegerehrung online.

Traditionsreiche Segelregatten können auch in Corona-Zeiten reibungslos über die Bühne gebracht werden. Das bewies der Segelclub Sorpesee Iserlohn mit der Veranstaltung „Blaues Band der Sorpe“ sowie mit einer Vier-Stunden-Regatta.

Das „Blaue Band“ ist eine Yardstick-Regatta, bei der Boote unterschiedlicher Klassen gegeneinander antreten. Jeder Kategorie wird eine sogenannte Yardstickzahl zugeordnet, die die Leistungsfähigkeit des Bootes widerspiegelt. Bei der Regatta wird dann für alle Teilnehmer die gesegelte Zeit gemessen und mit der Yardstickzahl nach einer festgelegten Formel umgerechnet. Dabei gilt: Je schneller das Boot, desto kleiner die Yardstickzahl der Bootsklasse.

22 Boote gingen in 14 Klassen an den Start

Aufgrund der Formates der Regatta können viele verschiedene Bootsklassen an den Start gehen. In diesem Jahr waren es immerhin 22 Boote in 14 Klassen. Bei Windstärke drei bis vier setzte die Regattaleitung drei Wettfahrten an. Wegen der vielen Klassen zog sich das Teilnehmerfeld weit auseinander, aber alle drei Läufe wurden wie geplant absolviert. Der Gewinner des „Blauen Bandes“ war schließlich Frank Bärwind vom SCS Iserlohn mit seiner Sprinta Sport. Detlef Schweizer errang mit seinem Finn den zweiten Platz, Andreas Kemper mit seinem H-Boot kam auf Platz drei. Beide kommen ebenfalls vom gastgebenden heimischen Verein.

Auch die Vier-Stunden-Regatta wurde als Yardstick-Wettbewerb durchgeführt, was zur Meldung von 25 Booten führte. Windstärken von drei bis vier erlaubten einen langgestreckten Kurs über die Sorpe. Diesen galt es innerhalb der vorgegebenen vier Stunden so oft wie möglich zu umrunden. Am erfolgreichsten war dabei Reiner Heinings vom SCSI mit seiner OK-Jolle, gefolgt von den Vereinskameraden Deltlef Schweizer im Finn und Frank Bärwind mit seiner Sprinta Sport.

Wegen der coronabedingten Hygieneauflagen konnten für beide Regatten keine gemeinsamen Siegerehrungen durchgeführt werden, denn die Zahl der Segler überstieg die zur Verfügung stehenden Flächenangebote deutlich. Für die Vier-Stunden-Regatta organisierte die Wettfahrtleitung eine Online-Siegerehrung via Skype, die von den Teilnehmern sehr positiv angenommen wurde.