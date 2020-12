Bärenstarke Iserlohn Kangaroos deklassieren Bernau

Bernau. Erstklassige Leistung in der ersten Hälfte sorgt früh für klare Verhältnisse. Möller überragend.

Das war eine echte Ansage der Kangaroos! Einen derart dominanten Auftritt in Brandenburg hatte wohl nur die wenigsten erwartet, aber der eine Woche zuvor errungene erste Auswärtssieg der Saison hat die Mannschaft ganz offensichtlich beflügelt. Sie lief zu glänzender Form auf und deklassierte das hoch eingeschätzte, mit vielen Talenten gespickte Lok-Team.





2. Basketball-Bundesliga Pro B: Lok Bernau - Iserlohn Kangaroos 67:90 (16:30/26:50/48:72). Die lange Busreise machte Chefcoach Stephan Völkel nicht mit, der noch nicht wieder vollständig genesen ist. „Bei einem Spiel in der Nähe wäre ich wohl dabei gewesen, aber Dennis Shirvan wird das schon machen“, strahlte er vor der Partie Zuversicht aus. Und der Co-Trainer sprang wie eine Woche zuvor höchst erfolgreich in die Bresche.

Von Reisestrapazen war bei den Kangaroos nichts zu spüren, sie waren sofort hellwach und machten Druck. Daraus entstand sehr bald eine unerwartet deutliche Führung. Bis zum 11:15 (5.) hielt Bernau noch Kontakt, aber dann setzten sich die Gäste über 11:21 deutlich bis auf 13:30 ab.

Die Hausherren hatten ihren Fokus darauf gelegt, Toni Prostrans Wirkungskreis einzuengen. Vom Topscorer der letzten Woche, so glaubten sie, schien die größte Gefahr auszugehen. Der Regisseur ließ sich jedoch nicht ausschalten und verbuchte u. a. zwölf Assists. Und seine Bewachung schuf Freiräume für die Nebenleute, die diese konsequent nutzten. Sie rissen immer wieder Lücken in die Bernauer Defensive, kamen gut unter den Korb, wo Alexander Möller absolut nicht zu bremsen war.

Aber auch Tanner Graham und Moritz Hübner punkteten zuverlässig, so dass zur Pause fast alles klar war. Grahams Dreier zum 24:50 (20.) markierte die größte Distanz im ersten Durchgang. Wenn es an der Leistung der Kangaroos überhaupt etwas zu mäkeln gab, dann waren es Nachlässigkeiten zu Beginn des dritten Abschnitts. Bernau verkürzte auf 37:54 (24.), doch nach einer Auszeit stimmte bei den Gästen die Richtung wieder.

Sie hielten das Tempo hoch, nutzten konsequent die gegnerischen Fehler und trafen gut. Bemerkenswert am Rande: Sämtliche 13 Freiwürfe wurden verwandelt. Die sehr souverän wirkenden Waldstädter gaben angesichts des mindestens 20 Punkte umfassenden Polsters klar den Ton an, und nicht nur die Topwerfer setzten Akzente. So verbuchte beispielsweise Moritz Schneider fünf Assists. Knapp drei Minuten vor Schluss hatten die überzeugenden Kangaroos ihr Tagewerk dann vollbracht (61:90), im Anschluss gönnten sie den Gastgebern noch etwas Ergebniskosmetik. „Das hat heute richtig Spaß gemacht", resümierte Dennis Shirvan.