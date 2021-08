B-Junioren des FCI verspielen im Finish eine 3:1-Führung

Iserlohn. Westfalenliga-Nachwuchs: Gebrauchter Tag für die C-Junioren wegen der 0:2-Heimpleite und Corona-Fällen im Team.

Mit einem Remis und einer unerwarteten Niederlage starteten die beiden höherklassigen Nachwuchsteams des FC Iserlohn in die neue Saison.

B-Junioren: Preußen Münster - FC Iserlohn 3:3 (1:1). Die Iserlohner sahen in der Schlussminute bei einem Zwei-Tore-Vorsprung wie der sichere Sieger aus, ehe Münster durch zwei Standardsituationen noch jubeln durften. Nach dem Anschlusstor (80.) kassierten die Gäste den Ausgleich mit dem Abpfiff der Nachspielzeit (82.). Trainer Holger Bosmans sah die Schlussphase mit lachendem und weinendem Auge: „Das darf nicht passieren, da müssen wir uns cleverer verhalten. Wenn man aber die 80 Minuten betrachtet, dann war es ein Punktgewinn gegen einen starken Gegner.“

Die Gäste fanden schwer ins Spiel. Münster ließ den Ball gut laufen, geriet aber überraschend in Rückstand. Brenke traf per Freistoß (12.). Der Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten (19.). Nach der Pause blieben die Münsteraner zwar überlegen, doch wieder trafen zunächst die Gäste. Rizaj brachte seine Farben nach einem Eckball wieder in Front (43.), Benfer erhöhte per Foulelfmeter auf 3:1 (73.).

FCI: Pfeffer; Brenke (64. Maluku), Topalli, Panne (75. Ergün), Stimmer, Dogan (41. Voß), Benedetto (41. Stirnberg), Benfer, Bouchra, Rizaj, Kömleksiz.

C-Junioren: FC Iserlohn - TuS Hordel 0:2 (0:1). Einen herben Dämpfer mussten die Iserlohner hinnehmen. „Die Niederlage war verdient“, gestand Trainer Dominik Starke. „Wir haben erst nach dem zweiten Gegentreffer in den Wettkampfmodus geschaltet.“ Zuvor bekam der FCI gegen einen keineswegs stark auftrumpfenden Gegner kaum Zugriff und geriet nach zehn Minuten und einer schlecht verteidigten Flanke in Rückstand. Nach der Pause steigerten sich die Gastgeber, doch nach einem Abstimmungsfehler zwischen Innenverteidiger und Schlussmann erhöhte Hordel mit einem Schuss aus 30 Metern ins leere Tor. „Das war sinnbildlich für unser gesamtes Spiel. Fehlende Absprache, fehlende Konzentration, fehlende Konsequenz und immer einen Schritt zu spät“, meinte Starke. Drei vergebene Hochkaräter trugen zu seiner miesen Laune bei.

Die Heimpleite wurde zusätzlich von drei Corona-Fällen überschattet. Starke musste kurzfristig auf seinen Linksverteidiger verzichten. Einen Tag später wurde ein weiterer Akteur positiv getestet, dessen Sitznachbar sich ebenfalls in Quarantäne begab. Unklar ist, ob das nächste Spiel in Brakel stattfinden kann.

FCI: Sartorius; Kleine, Kastrai, Ivankin, Küster (48. Bless), Brachman, Topalli, Eckstädt (36. Carapinho), Studzian, Neukirch, Kloos (53. Sen).

