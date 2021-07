Ausschuss entzieht Unparteiischem die Schiri-Erlaubnis

Foto: Michael May

Iserlohn. Der Kreisschiedsrichterausschuss hat einem Unparteiischen aus dem Fußballkreis Iserlohn die Schiedsrichtererlaubnis entzogen.

Der Kreisschiedsrichterausschuss unter Vorsitz von Lars Lehmann hat einem Unparteiischen aus dem Fußballkreis Iserlohn die Schiedsrichtererlaubnis entzogen. Der in Ungnade gefallene Schiedsrichter hatte dem SV Deilinghofen/Sundwig eine politisch rechte Gesinnung unterstellt, nachdem der umgehend beim SVD/S entlassene Geschäftsführer im Kontext des EM-Eröffnungsspieles zwischen Italien und Türkei mit einer rassistischen Beleidigung aufgefallen war.

Der Ex-Schiedsrichter hatte sich in der Anhörung vor dem Ausschuss zwar für seine verbale Entgleisung entschuldigt, doch aufgrund der Tragweite der Äußerung sah das Gremium keine Basis für eine Rehabilitierung als Unparteiischer. „Das Verbot haben wir für unseren Fußballkreis erteilt, aber es findet sich auch ein entsprechender Vermerk im System“, schilderte Lehmann. Eine künftige Amtsausübung als Schiedsrichter für den Ex-Kollegen dürfte also auch in anderen Fußballkreisen kaum möglich sein.

Die Entscheidung über den Ausschluss war ein einstimmiges Votum. „Wir Schiedsrichter stehen für Vielfalt und zeigen Rassismus die Rote Karte“, sagte Lehmann, der froh ist, dieses Verfahren noch vor Beginn der Saison abgeschlossen zu haben. Die mögliche Einspruchsfrist gegen die Entscheidung über seinen Ausschluss ist für den Ex-Kollegen abgelaufen, nach aktuellem Stand bleibt Lehmann und seinem Team also eine juristische Fortsetzung vor dem Verbandssportgericht erspart. „Wir blicken nun auf die neue Saison und freuen uns, dass wir wieder auf den Sportplätzen sein können“, sagt Lehmann. Am 5. August wird der Vorsitzende des Kreisschiedsrichterausschusses die Unparteiischen des Fußballkreises Iserlohn zu einem Austausch anlässlich der Spielzeit 2021/2022 versammeln.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe