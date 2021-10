Ausgezeichnete Talente von Weiß-Blau Hemer

Hemer. Die gemischte U8 des TC Weiß-Blau Hemer gehört zu den besten Nachwuchsteams aus Westfalen.

Die Tennis-Nachwuchstalente von Weiß-Blau Hemer haben ihre starke Saison am vergangenen Wochenende gekrönt: Bei den Westfalenmeisterschaften, die beim TC Halden stattfanden, erreichte das gemischte U8-Team aus der Felsenmeerstadt den zweiten Platz. Lucian Jost, Caspar Dietrich, Frieda Hofsäß, Mats Albert, Jonte Flitsch und Paul Schuwirth wurden mit Pokal und Urkunde ausgezeichnet.

„Eine Superleistung von unserer Mannschaft in einem interessanten Wettbewerb“, sagt Trainer Cedric Kleymann. Denn bei den Minis kommen neben Tennis auch noch andere Bewegungsformen in die Wertung: Mit den Disziplinen Prellen, Springen, Slalom und Sprint, die in Staffeln ausgetragen werden, verfolgt der Westfälische Tennisverband (WTV) mit diesem Konzept im Nachwuchsbereich einen ganzheitlichen Ausbildungsansatz.

Bei der westfälischen Endrunde, für die sich vier Nachwuchsmannschaften qualifiziert hatten, stellten die Weiß-Blau-Talente zunächst ihre Fähigkeiten beim Tennis unter Beweis: „Gespielt wurden Einzel und Doppel auf einem Kleinfeld in einem Tiebreak bis 15“, erläutert Coach Kleymann – die Platzgröße liegt bei 10,97m (Länge) und 5,48m (Breite), die Netzhöhe bei 80cm. Aufgebaut wird ein solcher Mini- Court auf der Platzhälfte eines normales Tennisfeldes, wobei T-Linie und Grundlinie das Seitenaus markieren.

Kleymanns Nachwuchsteam gewann im Tennis und lag sogar auf Meisterkurs. Doch in den Staffel-Wettbewerben waren die Talente des SV Arminia Gütersloh einen Tick schneller und holten so in der Gesamtwertung den Titel. Bronze ging an den TC Eintracht Dortmund, Vierter wurde der TuS Bruchhausen. „Die Atmosphäre und der Umgang der Kinder war beeindruckend und sehr fair. Da sind Tennis-Freundschaften entstanden“, sagt Kleymann, für den die Talentförderung im Club höchste Priorität besitzt.

