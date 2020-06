Aufstieg das neue Saisonziel von TC Iserlohn II

Gütersloh/Iserlohn. Die Iserlohner Zweitvertretung gewinnt in der Verbandsliga auch beim Gütersloher TC.

In der Tennis-Verbandsliga hat die zweite Mannschaft des TC Iserlohn auch ihr zweites Spiel gewonnen. Nach dem 8:1 zum Auftakt gegen den SV Arminia Gütersloh war am späten Sonntagabend das 6:3 beim Gütersloher TC Rot-Weiß perfekt.

„Am Ende wurde war es schon ziemlich dunkel, die Jungs haben den Ball kaum noch gesehen“, kommentierte Mannschaftsführer Robin Sanz das (verlorene) Doppel von Berning/van der Veen. Doch da war die Partie bereits zu Gunsten der Gäste entschieden. Den Grundstein legten sie in den Einzeln, und gleich das erste war richtungweisend. Sanz hatte zwar nicht seinen besten Tag erwischt, bewies aber großen Kampfgeist und setzte sich knapp in drei Sätzen durch. Ebenfalls drei Sätze benötigte Tobias Berning, während Felix Struk mit seinem Kontrahenten kurzen Prozess machte. Freuen durfte sich auch Kilian Schmitz, der das letzte Duell mit seinem Gütersloher Kontrahenten Grundmann noch mit 0:6 und 0:6 verloren hatten, diesmal aber erfolgreich Revanche nahm.

Vier Punkte standen auf der Habenseite, ein Doppel musste somit gewonnen werden. Als erste waren die sehr gut harmonierenden Sanz/Schmitz fertig, und ihr Zwei-Satz-Erfolg bescherte den erhofften Auswärtssieg. Damit steht der TCI II gemeinsam mit SuS Bielefeld an der Tabellenspitze, und diese Position soll am Sonntag im letzten Spiel vor der Pause beim TC Kaunitz behauptet werden. „Eigentlich ging es darum, Spaß zu haben. Doch nach den ersten Siegen sehen wir das anders, jetzt wollen wir aufsteigen“, sagt Robin Sanz. Als schärfsten Kontrahenten sieht er Bielefeld an, am 16. August am Seilerblick der erste Gegner nach der Pause.

Die Resultate des TCI in Gütersloh - Einzel: Robin Sanz 6:3, 6:7, 7:5; Tobias Berning 6:2, 4:6, 6:1; Felix Struk 6:4, 6:2; Maximilian Kamp 4:6, 4:6; Kilian Schmitz 7:6, 6:3; Oskar Hädicke 6:7, 6:4, 2:6 - Doppel: Sanz/Schmitz 6:3, 7:5; Berning/van der Veen 4:6, 7:6, 8:10; Kamp/Hädicke 6:0, 6:3.