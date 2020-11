Aufsteiger mit makelloser Bilanz

Iserlohn. Auf die Kangaroos wartet im Heimspiel gegen die RheinStars Köln eine hohe Hürde.

Nach der Spielabsage vor einer Woche wegen eines Corona-Verdachtsfalles möchte man von den Kangaroos-Basketballer natürlich in erster Linie hören, wie es um den Gesundheitszustand aller Beteiligten bestellt ist. „Keine Probleme, alle sind fit“, berichtet Trainer Stephan Völkel vor dem Heimspiel gegen die RheinStars Köln.

Der Aufsteiger startete wegen eines Infektionsfalles in den eigenen Reihen und der damit verbundenen Quarantäne für die Mannschaft verspätet in die ProB-Serie, legte dann aber höchst erfolgreich los. Die bisherigen drei Spiele wurden gewonnen, zuletzt souverän mit 98:67 gegen Wedel. Gegen die Norddeutschen setzen sich auch die Kangaroos eine Woche zuvor sicher durch und bestätigten ihren klaren Aufwärtstrend. Aber die Kölner, auf die wegen der Nachholtermine zwischen dem 29. Dezember und dem 9. Januar fünf Spiele warten, sind von anderem Kaliber.

Eine breite Qualität im Kader der Rheinländer

Überlegen sicherten sie sich den Titel in der Regionalliga, nur zwei Spiele gingen in der gesamten letzten Saison verloren, und weil der Kader so ziemlich zusammen blieb, überrascht es nicht, dass sie in der Pro B gleich Fuß fassten. „Das ist eine sehr starke Mannschaft, die auf allen Positionen gut besetzt ist“, spricht Völkel mit Hochachtung von den Rheinländern, die nach dem freiwilligen Rückzug in die Regionalliga den systematischen Neuaufbau höchst erfolgreich gestalteten. „Und die stehen im Moment nicht umsonst da, wie sie gerade stehen“, ergänzt Iserlohns Coach.

Er betont, dass seine Mannschaft genau weiß, was auf sie zukommen wird, und dass man nur mit einer wirklich guten Leistung eine Chance hat, das Feld als Sieger zu verlassen. „Wir müssen viel richtig machen. Eine hohe Intensität über 40 Minuten steht obenan, und wir können uns nicht viele Fehler erlauben“, so Völkel. Nach einer guten Trainingswoche ist die Zuversicht im Lager der Waldstädter aber groß, dass diese Vorgaben umgesetzt werden können.

Bei den Kölnern haben mit Andrej Mangold (12), Vincent Golson jr. (12,7), Yannick Kneesch (11,3), Viktor Frankl-Maus (13,3) und Tibor Taras (17) bereits fünf Akteure im Schnitt zweistellig gepunktet, die Iserlohner müssen sich also auf breit gefächerte Qualität beim Gegner einstellen. Mit dem messen sie sich in der Pro B im übrigen zum ersten Mal um Punkte.

Kangaroos - RheinStars Köln

Beginn: Sa., 19.30 Uhr, Matthias- Grothe-Halle

Iserlohn: Jetullahi, J. Dahmen, Francisco, Prostran, Hübner, Graham, Möller, Buss, Dizdar, R. Dahmen, Marei, Schneider.

Letzte Resultate Kangaroos: 97:79 (H) Wedel, 85:83 (H) Schwelm - Letzte Resultate Köln: 98:67 (H) Wedel, 79:78 (A) Schwelm.