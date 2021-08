Auf geht´s zum Saisonfinale beim TC Iserlohn am Seilerblick

Versmold/Iserlohn. Der TC Iserlohn steht als Absteiger fest, kann im Saisonfinale am Sonntag (11 Uhr, Seilerblick) noch Zünglein an der Waage im Titelkampf sein.

Nun sind auch die theoretischen Chancen auf den Klassenerhalt passé: Der TC Iserlohn steht nach der gestrigen 1:8-Niederlage beim Titelaspiranten Herzenssache Versmold als Absteiger aus der 2. Liga fest. „Es war absehbar, wir sind nicht hier abgestiegen, sondern haben in den Heimspielen zu viel liegen gelassen“, sagte TCI-Coach Jim Anwar.

Robin Sanz hält gegen French-Open-Teilnehmer mit

Beim Auswärtsspiel in Versmold war für die Iserlohner nicht viel zu holen. Der Favorit und Aufstiegsaspirant gab in den sechs Einzeln nicht einen einzigen Satz ab. Jochen Bertsch und Robin Sanz hielten in ihren Matches aber gut dagegen. „Robin hat unfassbar stark gegen Laurent Lokoli, der schon bei den French Open im Hauptfeld war, gespielt. Auch Jochen war immer dran, ihm hat ebenfalls nur ein Tick zum Sieg gefehlt“, sagte Trainer Anwar. Zwei Zähler lagen in den Einzeln für den TCI also auch gegen den schier übermächtigen Kontrahenten im Bereich des Möglichen. Alle anderen vier Partien gingen allerdings recht klar an die Gastgeber.

In den abschließenden Doppeln zeigte der TCI starke Moral: Lukas Rüpke/Maximilian Kamp schnupperten an der Wende, als sie nach einem 0:6 im ersten Satz dem Versmolder Top-Doppel im zweiten Durchgang Paroli boten und diesen nur knapp mit 4:6 verloren. Jim Walder und Robin Sanz unterlagen denkbar knapp mit 4:6, 4:6.

„Die Jungs haben alles gegeben und wirklich sehr gute Doppel-Leistungen gezeigt“, sagte Anwar. Für den verdienten Punkt der Iserlohner sorgten die Brüder Thorsten und Jochen Bertsch, die nach einer deutlichen 5:2-Führung im ersten Satz kurz wackelten, den Tie-Break dann aber sogar zu Null gewannen. Im zweiten Satz bestimmten die Brüder das Tempo und breakten ihre Gegner zum 7:5-Erfolg.

Während die Entscheidungen im Abstiegskampf gefallen sind und neben dem TCI auch noch Alster Hamburg und der Suchsdorfer SV in die dritthöchste Spielklasse müssen, ist die Spannung und Dramatik im Titelkampf kaum zu überbieten: Zum Saisonfinale stehen sich Tabellenführer Bredeney und der punktgleiche Verfolger Versmold direkt gegenüber. Nutznießer dieser Konstellation könnte der TCI-Gegner BW Aachen sein. Auf der Anlage am Seilerblick fällt am Sonntag ab 11 Uhr also die Entscheidung im Titelkampf. Die Iserlohner können Zünglein an der Waage im Titelkampf sein und haben für ihre Abschiedsvorstellung in der 2. Bundesliga-Nord eine stattliche Kulisse verdient.

Versmold - TC Iserlohn 8:1





Einzel:Daniel Masur - Lukas Rüpke 6:0, 6:2; Dimitar Kuzmanov - Jim Walder 6:2, 6:1; Jelle Sels - Jochen Bertsch 6:4, 6:3; Laurent Lokoli - Robin Sanz 6:4, 6:3; Roberto Ortega-Olmedo 6:0, 6:4; Jelle Sels 6:4, 6:3 .





Doppel: Daniel Masur/Laurent Lokoli - Lukas Rüpke/Maximilian Kamp 6:0, 6:4; Dimitar Kuzmanov/Karlo Cubelic - Jochen Bertsch/Thorsten Bertsch 6:7 (0), 5:7; Roberto Ortega-Olmedo - Jim Walder/Robin Sanz 6:4, 6:4.





Nächstes Spiel: TC Iserlohn - TC BW Aachen (Sonntag, 11 Uhr, Anlage am Seilerblick).

