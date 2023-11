Auf dieses Jubiläum können sich Iserlohns Läufer freuen

Iserlohn Die letzte Auflage des Iserlohner Silvesterlaufs „Rund um den Danzturm“ fand 2019 statt. Doch jetzt gibt es eine positive Nachricht.

Auf diese Nachricht haben viele Aktive im heimischen Raum, aber auch in den angrenzenden Kreisen gewartet: Nach einer vierjährigen Pause (2019 fand der letzte Silvesterlauf statt) wird der 40. Silvesterlauf des Lauftreffs Iserlohn am Sonntag, 31. Dezember, an der Fachhochschule Iserlohn gestartet. Unterstützt wird der Lauftreff von Aktiven des LAZ Iserlohn. Die Walker werden um 14 Uhr auf die Waldstrecke geschickt, die 5 km-Gruppe um 14.15 Uhr und der Startschuss für die 10,3 km Strecke erfolgt um 14.30 Uhr.

Es handelt sich um eine bergige Lauf- und Walkingstrecke, die durch den Iserlohner Stadtwald auf befestigten Wegen führt. Die Zeitmessung erfolgt mittels eines Zeittransponders in der Startnummer. Die jeweils drei Erstplatzierten in der Männer- und Frauen-Wertung erhalten Preise. Jedem Teilnehmer/ jeder Teilnehmerin wird im Ziel die Jubiläums-Medaille überreicht. Im Ziel wird ein Catering-Bereich aufgebaut sein. Anmeldungen können online getätigt werden (www.lauftreff.tus-iserlohn.de). Am Lauftag besteht ab 13 Uhr in der Fachhochschule die Möglichkeit, Nachmeldungen vorzunehmen.

