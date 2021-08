Auch Walzwerke Einsal helfen dem VfR Lasbeck-Stenglingsen

Lasbeck. Das Unternehmen spendet 5000 Euro und Unterstützung erhält der Verein aus ganz Deutschland.

„Lasbeck liegt vor unserer Haustür, hier wohnen unsere Mitarbeiter und hier spielen sie Fußball. Wir sind doch Nachbarn.“ Mit diesen Worten begründete Dr. Bodo Reinke, der Geschäftsführer der Walzwerke Einsal, warum das Unternehmen an den VfR Lasbeck-Stenglingsen die stattliche Summe von 5000 Euro spendet. Aus diesem Grund traf er sich am Freitag mit Vorstandsmitgliedern des Vereins am Lasbecker Sportplatz. Stefanie Knecht und Michael Fahl, die zweite und der dritte Vorsitzende, waren dabei, ebenso Kassierer Dieter Brinke und Jugendleiter Frank Rosenblatt.

Es handelt sich bislang um die höchste nicht-anonyme Spende an den VfR, der damit mit knapp 30.000 Euro unterstützt wurde. Die Summe setzt sich bis auf eine Ausnahme, nämlich der eigenen Waffelaktion, ausschließlich aus Spenden zusammen. Fördergelder aus Wiederaufbauprogrammen von Stadt, Land, Bund oder Verbänden gab es noch nicht. Schon von der Spendenbereitschaft der Walzwerke waren die VfR-Mitglieder angetan, die Höhe beeindruckte sie nochmals zusätzlich. Denn auch das Unternehmen war vom Hochwasser betroffen, Dr. Reinke bezifferte den entstandenen Schaden auf rund 200.000 Euro.

Die jüngste Spende bis dahin stammt ebenfalls aus Nachrodt. Die örtliche Spielvereinigung sammelte und übergab noch am Donnerstag 1000 Euro. Mehr als die doppelte Summe kommt aus der Bundeshauptstadt. Hertha BSC machte in Anlehnung an sein Gründungsjahr 1892 Euro locker, und aus dem Umfeld von Herthas derzeit größtem Rivalen Union Berlin, dem Fanklub Alt-Unioner, kamen 590 Euro.

Aber auch aus anderen Teilen Deutschlands ist schon Geld gekommen. 400 Euro spendete unter anderem die Freie Turnerschaft Würzburg, 200 Euro der FV Pasewalk, 1200 Euro die SpVgg Niederalteich, und 2000 bekamen die Mitglieder der RSG Hövelhof zusammen.

