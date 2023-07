Auch Trettin und Kwast verlassen die Iserlohn Kangaroos

Linus Trettin hat sich in Iserlohn so gut entwickelt, dass er nun einen Club in der ProA gefunden hat.

Iserlohn. Nach Michael Cubbage und Samuel Teka werden nun auch die beiden jungen Talente Felix Kwast und Linus Trettin die Iserlohn Kangaroos verlassen.

Die Iserlohn Kangaroos werden in der kommenden 2. Basketball-Bundesliga-Saison ohne Linus Trettin und Felix Kwast auflaufen. Während es Point Guard Felix Kwast zunächst für ein Jahr in die 1. Regionalliga zieht, verlässt Linus Trettin seine Heimatstadt in Richtung eines ProA-Ligisten und wagt den nächsten Schritt in seiner Basketball-Karriere, heißt es in einer Pressemitteilung der Kangaroos. Während seiner Zeit bei den Iserlohn Kangaroos hat Trettin gezeigt, dass er über einaußergewöhnliches Spielverständnis verfügt und sowohl offensiv als auch defensiv einen wichtigen Beitrag leisten kann. Nicht ohne Grund wurde der Small Forward erneut zur deutschen U18-Nationalmannschaft berufen, da er sicherlich in seinem Jahrgang eines der größten Talente Deutschlands ist.

„Für die vielen Jahre bei den Kangaroos bin ich sehr dankbar. Hier habe ich die Liebe zum Basketball entdeckt und mich von der U12 bis heute stetig weiterentwickeln können. Ich habe mich im Vereinsumfeld immer sehr wohl gefühlt, doch nun möchte ich den nächsten Schritt in meiner sportlichen Laufbahn wagen“, meint Trettin. Mit seinen gerade einmal 18 Jahren hat er bereits drei Spielzeiten im ProB-Kader der Waldstädter absolviert. In der abgelaufenen Saison gelang es dem Small Forward dann auch, ein fester Bestandteil der Rotation von Trainer Dennis Shirvan zu werden, wodurch er in 23 Partien knapp 14 Minuten pro Spiel auf dem Parkett stand.

Geschäftsführer Michael Dahmen äußerte sich ebenfalls zum Abgang: „Wir sind einerseits natürlich sehr traurig und hätten Linus gerne noch weiter im Kangaroos-Trikot gesehen, können aber auch die Ambitionen unseres Spielers verstehen. Manchmal muss man auch loslassen können.”

Rückkehr von Kwast geplant

Felix Kwast schließt sich nun zunächst für eine Spielzeit einem Team in der 1. Regionalliga-West an. Der 19-jährige Student benötigt für die kommende Saison eine verantwortungsvolle Aufgabe in einem gut gecoachten Team. Hier soll er wichtige Erfahrungen sammeln und sich spielerisch weiterentwickeln. Geplant ist dann die Rückkehr zu den Kangaroos für die Saison 24/25. „Nachdem ich bereits in der vorletzten Saison im NBBL-Team von Phoenix Hagen und in den letzten beiden Jahren im Team der TuS Iserlohn Kangaroos in der 2. Regionalliga sehr gute Leistungen abgeliefert habe, muss ich nun in eine verantwortungsvolle Aufgabe mit möglichst vielen Minuten kommen, um meine Entwicklung voranzutreiben”, meint Kwast.

