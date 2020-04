Auch Jan Deitenbach zur Tatenlosigkeit gezwungen

In Leipzig präsentierte Jan Deitenbach sein neues Fahrzeug. Wie das Banner im Hintergrund zeigt, sollte am Samstag die Saison starten.

Iserlohn. Der amtierende „SuperMoto“-Champion ist mit neuer Maschine bereits vielversprechend in die Saisonvorbereitung gestartet.

Für den amtierenden deutschen „SuperMoto“-Meister Jan Deitenbach ist die Titelverteidigung erst mal auf Eis gelegt. Der Husqvarna-Pilot sitzt, wie weltweit nahezu alle anderen Sportler auch, daheim in Wartestellung. Bis in den Juni hinein sind bereits sämtliche Meisterschaftsläufe abgesagt und jegliches Training mit dem Motorrad derzeit auch nicht möglich. Das ist keine einfache Situation für den 30-jährigen Iserlohner.

Dabei hatte das Jahr gut angefangen. Die neue Maschine war von seinem Team Bergos-Racing rechtzeitig vorbereitet, und auch das umfangreiche Fitness-Programm konnte sauber durchgezogen werden. Auf der großen Motorrad-Messe in Leipzig am ersten Februar-Wochenende wurde das neue Bike erstmals mit der Nummer 1 gezeigt. Dazu war Deitenbach als neues Titelmotiv auf allen Rennplakaten, Flyern und Tickets für die neue Saison der deutschen Meisterschaft zu sehen. Direkt danach ging es nach Italien zum ersten Motocross-Training. Mit dabei das junge Talent Tim Szalai, für den Deitenbach nun exklusiv als Trainer arbeitet. Eine Woche wurde bei idealen Bedingungen auch täglich gefahren. Aber dann gab es die ersten Gerüchte über das sich in Norditalien rasant ausbreitende Coronavirus. Obwohl sich das Trainingsduo nicht direkt im Verbreitungsgebiet befand, fiel die Entscheidung auf eine zügige Rückreise. Ein richtiger Entschluss, denn nur zwei Tage später wurden in Italien alle Strecken gesperrt.

Bestzeit auf Harz-Ring kurz vor Einstellung des Sportbetriebs

Am zweiten März-Wochenende standen die ersten Testfahrten auf dem Programm. Tatsächlich konnte auf dem Harz-Ring in Sachsen-Anhalt noch zwei Tage gefahren werden. „Es war schon etwas komisch, denn hier in NRW waren schon alle Strecken geschlossen“, sagte der Rennfahrer. Immerhin gelang es auf Anhieb, den schon viele Jahre bestehenden Rundenrekord um fast eine halbe Sekunde zu unterbieten. Ob es Ende Juni dann endlich losgeht, müssen wir abwarten“, erklärt Deitenbach. Neben der Titelverteidigung bei der Internationalen Deutschen Meisterschaft waren auch weitere internationale Einsätze geplant, darunter auch erstmals zum Ende der Saison in Japan. „Wir werden sehen. Ich hatte auch für Mai eine Einladung in die USA, aber schnell war klar, dass das nichts wird.“

Alle drei Standbeine sind von der Krise betroffen

Derzeit bleibt es beim Heimtraining mit Kraftübungen, auf dem Fahrrad und virtuelles Racing am Computer. „Na ja, ich muß auch finanziell ganz schön Abstriche machen. Es gibt keine Rennen, also kein Preisgeld. Den Job als Trainer kann ich natürlich im Moment auch nicht ausüben. Die langjährigen Sponsoren haben die Basis finanziert, aber weitere Zuwendungen laufen nur, wenn auch Rennen gefahren werden. Und in meinem Teilzeitberuf als Social Media Manager bei einer Messefirma ist es natürlich im Moment auch mehr als ruhig. Aber wichtig ist jetzt erst einmal, das wir alle gesund bleiben.“