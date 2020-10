ASSV trumpft gegen schwache Zebras auf

160 Zuschauer im Waldstadion wurden am Sonntag Zeugen eines furiosen Derbys zwischen dem ASSV Letmathe und dem SC Hennen, dem es an nichts fehlte. Mit Spannung, Tempo, packenden Zweikämpfen und sechs Toren war nicht unbedingt zu rechnen.





Fußball-Bezirksliga: ASSV Letmathe - SC Hennen 5:1 (1:1). Wenn eine Mannschaft, die sowieso nicht vor Selbstvertrauen strotzt, in einem derart wichtigen Spiel früh in Rückstand gerät, dann ist das Spiel für sie eigentlich gelaufen. Doch dieses Derby stellte noch ganz andere vermeintliche Weisheiten auf den Kopf – zum Beispiel, dass sich nicht genutzte Torchancen rächen.

Zunächst lief es prächtig für den SC Hennen, der durch Michael Weigelt schon nach zehn Minuten in Führung ging, während die Letmather noch ihren Rhythmus suchten. Oft genug in dieser Saison hatten sie ihn bis Spielende nicht gefunden. Aber diesmal sorgte die kalte Dusche in diesem so wichtigen Spiel nicht für hängende Köpfe, sondern für hochgekrempelte Ärmel. Der Vorwärtsgang wurde eingelegt und Hennens Torwart Jonas Krause zunehmend beschäftigt. Gegen Dominik Urumis (18.) und Till Nicolaßen (25.) parierte er zunächst prächtig. Machtlos war er aber beim 1:1, einem Foulelfmeter von Nicolaßen, obwohl er die richtige Ecke geahnt hatte (35.).

Bis zur Pause spielten beide Mannschaften schnell und schnörkellos, ohne allerdings das Tor des Gegners nochmal in Gefahr zu bringen. Das änderte sich im zweiten Durchgang. Letmathe griff früh an und lauerte auf Ungenauigkeiten des SC. Daraus ergab sich nach Zuspiel von Nicolaßen eine Chance für Urumis, die Krause jedoch zur Ecke klärte. Diesen Standard nutzte Ben Steinau zur ASSV-Führung. Zwei Minuten später harmonierten Nicolaßen und Urumis nach dem nächsten SC-Fehler wieder prächtig miteinander, diesmal schlug der Ball sofort hinter Krause ein.

Jokertor als krönender Letmather Schlusspunkt

Nicolaßen leistete sich sogar noch den Luxus nur den Pfosten zu treffen, dabei war Krause schon geschlagen und nur Kevin Rudzinski stand auf der Linie. Viel Platz hatte Urumis vor dem 4:1, als er durch den Strafraum marschierte und gegen die Laufrichtung von Kraus einschoss – für den Doppeltorschützen, der in der ersten Halbzeit zudem den Elfmeter herausholte, war das eine Genugtuung. „Ich bin in der ersten Halbzeit einige Male provoziert worden, deswegen ist das jetzt ein tolles Gefühl“, sagte er nach seiner Auswechslung. Den Schlusspunkt setzte Joker Alexander Saß auf Vorlage des ebenfalls eingewechselten Kai Rammelmann zwei Minuten vor Spielende.