ASSV Letmathe ist das Zünglein an der Waage

Iserlohn. Der Ausgang in der Fußball-Bezirksliga spielt zwei Klassen tiefer eine Rolle. Erhält Letmathe die Bezirksliga, wird andernorts Frust herrschen.

Spannung im Titelrennen und im Tabellenkeller: Die Fußball-Kreisliga A steht vor einem Finale wie seit Jahren nicht mehr, auch wenn die Antwort auf die Meisterfrage nur noch SC Hennen oder Vatanspor Hemer lauten wird. Mitte März durften noch fünf Teams vom Aufstieg freuen, sie trennten maximal sechs Punkte voneinander. Vier Teams müssen aber auch noch den Abstieg fürchten.

Dazu gehört der SV Oesbern, der als 15. mit 25 Punkten den ersten Abstiegsplatz belegt. Davor rangieren der VfK Iserlohn (27 Punkte) und mit jeweils 28 Punkten Holzpfosten Schwerte und der ASSV Letmathe II. Die Paarungen am letzten Spieltag geben es her, dass das Quartett punktgleich über die Ziellinie kommen kann. Oben wie unten entscheidet der direkte Vergleich und nicht das Torverhältnis. Sollte Hennen am letzten Spieltag beim ASSV II leer ausgehen und Vatanspor den SSV Kalthof besiegen, wären die Hemeraner durch, weil sie die Zebras beide Male geschlagen haben – 2:1 und 5:1.

Im Tabellenkeller haben die Letmather gegenüber allen genannten Konkurrenten den besseren direkten Vergleich, schlecht sähe es für Holzpfosten Schwerte aus. Sie würden die Saison bei Punktgleichheit der genannten Kandidaten auf dem ersten Abstiegsplatz beenden, aber nicht zwangsläufig in die Kreisliga B müssen.

Denn jetzt wird es ganz kurios: Horst Reimann, der Vorsitzende des Fußballkreises Iserlohn, bestätigt, was in den Klubs vermutet wird: „Gelingt dem ASSV Letmathe der Klassenerhalt in der Bezirksliga, trägt der Viertletzte der Kreisliga A gegen den Vizemeister der Kreisliga B ein Relegationsspiel aus. Gleichzeitig würde es einen weiteren Absteiger aus der Kreisliga B in die C geben.“ Treffen würde es die zweite Mannschaft von Borussia Dröschede, die keine Chance mehr hat, noch einen Platz zu klettern.

Sinopospor ist definitiv raus

Es gibt allerdings noch Unsicherheiten, die einen verlässlichen Ausblick, wer in der nächsten Saison in welcher Liga spielt, kaum zulassen. Meldet der SC Hennen seine zweite Mannschaft für die Kreisliga B? Und was wird aus der zweiten Mannschaft des ASSV Letmathe, wenn die Erstvertretung die Bezirksliga nicht halten sollte? Die Verantwortlichen wollen sich erst äußern, wenn die Saison zu Ende gespielt ist. Fest steht jedoch, dass Sinopspor Iserlohn in der kommenden Saison nicht am Spielbetrieb teilnehmen darf, weil der Verein über keinen Sportplatz verfügt.

