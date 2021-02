Artur Grass sieht sich als stiller Beobachter

Iserlohn. Coach des DNL-Teams profitiert persönlich vom Lockdown, aber er macht sich Sorgen um den Nachwuchs.

Voll war es auf der Trainerbank im Roosters-Heimspiel gegen Köln. Neben Chefcoach Jason O’Leary und Co-Trainer Brad Tapper stand DNL-Trainer Artur Grass als neues Gesicht hinter Bande. „Weil der Nachwuchsspielbetrieb nicht stattfindet, habe ich die Möglichkeit, bei der ersten Mannschaft reinzuschnuppern. Ich bin der stille Beobachter und schaue, wie es in der großen Liga zugeht und kann unglaublich viel lernen. Ich bin den Roosters dafür dankbar, dass sie mir die Chance geben“, freute sich der bald 29-Jährige über seinen Einstand beim Profiteam.

Und weiter: „Man sieht am Beispiel Boris Blank, wie schnell es gehen kann. Wir reden immer über Spielerentwicklung, warum nicht auch über Trainerentwicklung. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt dafür, denn viel zu tun habe ich gerade nicht“, bringt Grass einen zusätzlichen Aspekt in das Thema Nachwuchsförderung. Wenn man ihn während der Partie gegen die Haie beobachtete, notierte er sich ständig etwas. „In erster Linie habe ich die Teamstatistik geführt und mir selbst Notizen über das gemacht, was mir in der Offensiv- oder Defensivzone aufgefallen ist.“

Dabei sei es kein Unterschied, ob man eine U15-Mannschaft oder ein Profiteam trainiere. „Du musst im Spiel drin sein, es lesen und darauf reagieren“, erklärt Artur Grass. Von den beiden Coaches hat er den Freiraum, auch Dinge anzusprechen, die vielleicht nur ihm aufgefallen sind. „Ich finde es cool, dass sie offen sind für meine Gedanken.“

Intensive Arbeit mit Youngster Nils Elten jetzt möglich

Die Aufgabe im Trainerteam nutzt Grass auch, um sich mit Verteidiger Nils Elten und Torhüter Finn Becker aus dem DNL-Team zu beschäftigen. „Ich habe die einmalige Möglichkeit, mit Nils intensiv an seinen Defiziten zu arbeiten, denn ich habe ihn genauer im Visier.“ Weil er sich selbst nicht als Torwartexperte bezeichnet, arbeitet Goaliecoach Cameron MacDonald mit Becker. Aber auch bei den Torwarteinheiten ist Grass zuweilen dabei, um Neues aufzusaugen. „Ich habe schon unglaublich viel gelernt. Wir sprechen im Eishockey immer von den Kleinigkeiten, sie machen am Ende aber das Große aus. Ich bin megafroh über diese Möglichkeit.“

Zu seinem Vorgänger im Nachwuchs, Boris Blank, hat er weiter einen guten Kontakt. Und vor dessen Debüt als Cheftrainer bei den Krefeld Pinguinen telefonierten die beiden auch miteinander. „Wir tauschen uns aus, natürlich nicht über taktische Dinge. Für ihn ging es wahrscheinlich etwas zu schnell, aber auch darüber sprechen wir.“

Als das Thema DNL zur Sprache kommt, sinkt bei Artur Grass die Stimmung. Coronabedingt ist die Saison sprichwörtlich auf Eis gelegt. Den Nachwuchscracks bleibt derzeit nur das Konditionstraining. „Das ist ziemlich schwer. Die Hälfte der Mannschaft ist im Internat. Weil auch dort die Präsenzpflicht aufgehoben wurde, sind die Jungs zu Hause. Ich habe ihnen einen Trainingsplan erstellt und empfohlen, sich unbedingt fit zu halten.“ Aber auch um das allgemeine Befinden kümmert sich Grass, sei es in Videomeetings oder per Telefon. Weil kein Ende der Pandemie in Sicht ist, versteht der Trainer auch, dass man manchmal doch nicht laufen geht.

Probleme vor allem bei den jüngeren Jahrgängen

Seit dem 25. Oktober durften die Young Roosters kein Spiel mehr absolvieren, das Eistraining liegt brach, weil die DNL 2 nicht zum Leistungsbereich gehört. Ein Umstand, der dem Trainer Sorgen bereitet. „Wenn man sieht, dass andere Nationen weiter trainieren und auch spielen, wird das bei uns Spuren hinterlassen.“ Die Probleme sieht er im unteren Bereich, denn die Kleineren arbeiten zu dieser Zeit an der Technik. „Man versucht, in Kindergärten und Schulen die Kinder fürs Eishockey zu begeistern. Im oberen Bereich wissen die Spieler, was sie zu tun haben. Mit Zehnjährigen kann man dagegen schlecht Onlinetraining machen.“

Für das deutsche Eishockey sei es insgesamt ein Rückschlag. „In den letzten Jahren haben wir einen großen Schritt nach vorne gemacht. Durch die gute Nachwuchsarbeit haben wir mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ich hoffe, dass wir demnächst dort anknüpfen können, wo wir aufgehört haben.“