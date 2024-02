Andy Jenike zum DEL-Spieler des Monats Januar gewählt

Foto: Michael May / IKZ

Andreas Jenike hat großen Anteil am Aufschwung der Iserlohn Roosters.

Iserlohn Das Fachmagazin „Eishockey News“ hat um Stimmabgabe gebeten. Die Leistung des Goalies der Iserlohn Roosters beeindruckte am meisten.

Andreas Jenike ist mit 36 Prozent aller abgegebenen Stimmen von den Lesern des Fachmagazins „Eishockey News“ zum DEL-Spieler des Monats Januar gewählt worden. Die Abstimmung erfolge über das erste Februar-Wochenende, wie viele Leser dem Aufruf gefolgt sind, ist allerdings unklar. In den Kandidatenkreis kam der Goalie der Iserlohn Roosters durch seine starken Werte im Zuge des rasanten Aufschwungs seines Teams: Sein Gegentorschnitt betrug im ersten Monat dieses Jahres 2,33 und die Fangquote 92,6 Prozent, hinzu kam ein Shutout beim 2:0-Sieg in Ingolstadt. Insgesamt stand Jenike neunmal in der Startformation, sechs Spiele davon gewannen die Roosters.

Lesen Sie auch

Jenike ließ bei der Wahl, an der sich Fans, Journalisten und weitere Experten beteiligt haben, vier Konkurrenten hinter sich: Düsseldorfs Stürmer Brendan O’Donnell (31 Prozent), den Schwenninger Alexander Karachun (16 Prozent), Straubings Verteidiger Marcel Brandt (14 Prozent) und seinen Wolfsburger Torhüter-Kollegen Dustin Strahlmeier, auf den vier Prozent entfielen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe