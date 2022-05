Andreas Jenike wieder nur in der Zuschauerrolle

Iserlohn. Die WM geht ohne den Roosters-Keeper über die Bühne, dafür aber mit Taro Jentzsch.

Wenn es um Medaillen geht, ist der vierte Platz höchst undankbar, und wenn für eine Weltmeisterschaft drei Torhüter nominiert werden, ist der Mann hinter diesem Trio in einer ausgesprochen unerfreulichen Lage. Andreas Jenike, der Keeper der Iserlohn Roosters, hinterließ in den Vorbereitungsspielen auf die Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland zwar einen guten Eindruck, aber Bundestrainer Toni Söderholm hat sich entschieden, neben NHL-Profi Philipp Grubauer und dem Neu-Münchner Mathias Niederberger auch Dustin Strahlmeier von den Grizzlys Wolfsburg zu nominieren. Der kam nur im letzten Test gegen Österreich zum Zuge und teilte sich den Job auch noch mit Grubauer.

Der 33-jährige Iserlohner hat bereits im Vorfeld der Olympischen Spiele in Peking damit umgehen müssen, als Nummer vier in der Heimat zu bleiben und nur auf Anruf bereit zu stehen. „Wir haben viele gute Torhüter in Deutschland, und der Bundestrainer hat sich eben so entschieden. Ich freue mich für die anderen Jungs“, lautet Jenikes Kommentar. Er sagt aber auch: „Ich habe eine gute Saison gespielt und in der WM-Vorbereitung gezeigt, was sich kann.“ Zweimal als Vierter außen vor zu sein, ist für ihn zwar enttäuschend, doch er will wieder angreifen.

Den WM-Traum hat er aufgeschoben, nicht aufgehoben

„Die Saison war wirklich sehr lang, und jetzt brauche ich eine Phase der Erholung,“ sagt Jenike. Ein Familienurlaub in Florida ist bereits gebucht. Aber wenn die Vorbereitung am Seilersee wieder beginnt, will er sich in Topform präsentieren – und den Bundestrainer überzeugen. „Vielleicht klappt es ja im nächsten Jahr mit der WM.“

Seine Weltmeisterschaftspremiere kann dagegen Stürmer Taro Jentzsch feiern, der die Roosters nach der letzten Saison verlassen hat. Der 21-Jährige gehört zum 25-köpfigen Aufgebot, das an diesem Dienstag in Richtung Helsinki abreist. Am Freitag beginnt die WM für die deutsche Mannschaft mit dem Duell gegen Kanada.

