An Justus Kulczynski hat der FC Iserlohn viel Freude

Justus Kulczynski hatte zuletzt mit vier Treffern großen Anteil am 6:2-Erfolg der A-Junioren des FC Iserlohn in Stadtlohn.

Iserlohn. Justus Kulczynski schaffte für die A-Junioren des FC Iserlohn einen seltenen Viererpack. Bei seinem Team läuft aber nicht alles rund.

Die Fußball-A-Junioren des FC Iserlohn hatten sich in der Hinrunde mehr versprochen als nur den achten Platz. Vier Siege, vier Unentschieden und vier Niederlagen stehen für die Mannschaft von Sascha Clever zu Buche. Dass es überhaupt zu einer ausgeglichenen Bilanz reichte, war auch ein Verdienst von Justus Kulczynski, der beim 6:2-Sieg über SuS Stadtlohn vier Treffer erzielte.

Nach einem holprigen Saisonstart, als man am 6. Spieltag gegen den FC Brünninghausen (2:1) erstmals einen Dreier landete, haben sich die Iserlohner stabilisiert. Dennoch ist der FCI-Coach unzufrieden mit Ausbeute und Leistung. „Wir haben gegen drei Teams aus dem unteren Drittel nicht gewonnen, und nur zwei Punkte geholt. Das ist uns allen zu wenig Ertrag.“

Holpriger Saisonstart verhindert bessere Platzierung

In der Tat: In den Partien bei der SpVg Hagen 11 (1:1) und dem TuS Sundern (1:2) sowie gegen den VfL Senden (2:2) lief es nicht nach Wunsch. Auf der anderen Seite hat die Mannschaft eindrucksvoll bewiesen, dass Potenzial in ihr steckt. Das bestätigten die starken Vorstellungen in den Auswärtsspielen gegen Spitzenreiter TuS Haltern (3:3 nach 3:1-Führung), DSC Wanne-Eickel (3:1 mit zwei Toren von Justus Kulczynski) und Westfalia Herne (0:3-Niederlage trotz sechs hochkarätiger Chancen).

An den Wiederaufstieg in die Westfalenliga, die der FCI nach der Saison 2015/16 verlassen musste, ist dennoch derzeit nicht zu denken – ganz im Gegenteil. „Wir müssen aufpassen, dass wir nicht unten reinrutschen“, mahnt Sascha Clever, der weiter auf die Langzeitverletzten Tim Voß und Robin Korb verzichten muss. Denn der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt derzeit nur sechs Zähler.

Im aktuellen Kader stehen mehr Jung- als Altjahrgänge. „Da ist es oft schwierig, die richtige Mischung zu finden.“ Einer der Leistungsträger ist Justus Kulczynski, der sich in der Landesliga-Torjäger-Liste mit elf Treffern hinter Omar Ziberi (TuS Sundern) auf den zweiten Platz vorgearbeitet hat. „Im letzten Spiel hat mir Sergen Cinar gleich dreimal den Ball aufgelegt, da muss ich mich schon bedanken“, erzählt der Stürmer, dessen Bruder Julian im Kader des Bezirksligisten SV Deilinghofen/Sundwig steht. Seine Laufbahn begann Justus Kulczynski bei den Mini-Kickern des VfK Iserlohn.

Fußball liegt der Familie Kulczynski im Blut

Vater Julius Kulczynski, der in den guten Zeiten des ASSV Letmathe im Angriff wirbelte, meldete ihn nach personellen Engpässen am Seilersee beim FC Iserlohn an. „Bei den C-Junioren war das Training im Stützpunkt am Hemberg unter der Leitung von Dominik Starke ein Highlight. Und unter Paul Freier habe ich am meisten gelernt“, erklärt der 18-jährige Stürmer, der seit August eine Ausbildung als Chemikant absolviert und neben dem Fußball auch Basketball zu seinen Hobbies zählt.

Die Einschätzung von Trainer Sascha Clever, der große Stücke auf den technisch versierten Linksfuß hält, weiß Justus Kulczynski zu schätzen. „Für meine weitere Entwicklung ist es wichtig, dass ich Spielpraxis sammele. Das kann ich derzeit nur bei den A-Junioren.“ Gutes Dribbling und hohes Tempo zeichnen den Youngster aus, der sich noch keine Gedanken über den im Sommer bevorstehenden Wechsel in das Seniorenlager macht. „Kein Training kann Spielzeit ersetzen“, stellte sein Coach abschließend klar, der ihn in seiner Laufbahn schon in der U13 und bei den BII-Junioren begleitete.