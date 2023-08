Alvarez-Rückkehr sorgt beim HTV Hemer für große Freude

Hemer. Der portugiesische Ex-Trainer des HTV Hemer kommt am Samstag mit seinem aktuellen Team OHV Aurich ins Grohe-Forum.

Ein abwechslungsreiches Programm von früh bis spät gibt es am Samstag beim HTV Hemer. Die Nummer eins im heimischen Handball lädt anlässlich der Saisoneröffnung ins Grohe-Forum ein. Früh aufstehen müssen die Spielerinnen und Spieler der einzelnen Teams – für sie beginnt der Tag um 9 Uhr mit den Fototerminen. Wenn sie damit gegen 10.30 Uhr fertig sind, gibt es auf dem Parkett eine etwa 90-minütige Trainingseinheit des Männer-Drittligisten OHV Aurich, und damit auch ein Wiedersehen mit Pedro Alvarez, der bis Sommer 2022 den HTV trainierte, ehe er sich schweren Herzens nach Ostfriesland verabschiedete. Parallel dazu präsentiert der Ausrüster „Kempa“ seine neue Kollektion.

Pünktlich zur Mittagszeit folgt eine einstündige Pause, in deren Anschluss gibt es ab 13 Uhr unter dem Motto „Der Vorstand lädt ein“ eine Informationsveranstaltung. „Wir stehen unseren Mitgliedern Rede und Antwort“, kündigt der Vorsitzende des HTV, Gordon Brehl, an.

Typisierungen am DKMS-Stand

Ihm liegt auch eine Aktion sehr am Herzen, die um 14 Uhr startet: Im Grohe-Forum wird es einen Stand der gemeinnützigen DKMS GmbH geben, deren Anliegen es ist, Stammzellspender mit dem Ziel zu registrieren, um Leukämie-Patienten auf der ganzen Welt mit einer entsprechenden Transplantation die Heilung zu ermöglichen. Der Aktion liegt kein akuter Fall im direkten oder erweiterten HTV-Umfeld zugrunde, „wir wollen uns einfach stärker sozial engagieren“, begründet Brehl. Selbstverständlich ist es auch vor Ort möglich, sich registrieren zu lassen. Ebenfalls um 14 Uhr wird es wieder sportlich: Die Bezirksliga-Mannschaft bestreitet ein Testspiel gegen die SG TuRa Halden-Herbeck aus der Kreisliga.

Eigentlich sollten auch die Oberliga-Frauen in diesem Rahmen ein Testspiel bestreiten, die Gegnerinnen des Königsborner SV II haben das Duell, das es auch in der vergangenen Meisterschaftssaison gegeben hat, aber abgesagt. So ist der Test der Verbandsliga-Männer gegen Aurich Höhepunkt des Tages. HTV-Coach Bosko Bjelanovic ist die Freude auf das Wiedersehen mit dem letzten Trainer, den er als aktiver Spieler hatte, ehe er in dessen Fußstapfen trat, anzumerken.

Bosko Bjelanovic muss einige Spieler ersetzen

Allerdings wird er nicht sein stärkstes Team aufbieten können. Wael Ben Youssef hat Angelegenheiten in seiner Heimat Tunesien zu klären, der aus Soest gekommene Luca Jünger kuriert noch die Folgen einer Schulter-Operation aus, Torwart Marko Jurakic fällt wohl noch zwei bis drei Wochen wegen einer Knieverletzung aus und auch Tim Luzyna wird das Spiel gegen Aurich verpassen.

Gordon Brehl hofft, dass es die Gäste nach der Partie nicht zu eilig haben. Gerne hätte er sie dabei, wenn gegen 19 Uhr der Clubraum öffnet, in dem die Saisoneröffnung in entspannter Atmosphäre ausklingt.

