Alternatives Sommerfest beim KSC Hemer

Hemer. Viele sportliche Aktivitäten, ein buntes Rahmenprogramm und zahlreiche Jubilarehrungen bei den Seglern aus Hemer.

Viel los war beim coronabedingt alternativen Sommerfest des Kanu-Segel-Clubs Hemer am Sorpesee. Bei guten Wetter- und Windbedingungen begann es am Samstag mit der Segel-Rallye, die gespickt war mit zahlreichen Aufgaben für die fast 40 Clubmitglieder.

Es folgte das Opti-Match-Race, bei dem nicht nur Kinder gegenein-ander segeln, sondern auch Eltern und Großeltern. Angefeuert von den Kindern schlug Olaf Küster im Finale Sportwart Günther Nülle ganz knapp. Vor dem Clubhaus konnten die Jüngsten das Sportabzeichen „Jolinchen“ in Gold, Silber und Bronze ablegen. Für ältere Kinder hatte Martina Rothhöft attraktive Angebote wie Slag-Line, Leitergolf und vieles mehr aufgebaut.

Am Abend ehrte der 1. Vorsitzende Werner Sülberg dann langjährige Mitglieder. Für 60 Jahre Treue zum Verein wurden Maike Keine und Klaus-Dieter Leppert ausgezeichnet. Auf 50 Jahre können Jörg Mürau, Martin Hoffmann, Barbara Helling, Ralf-Siegfried Wahle, Jens-Uwe Leppert, Giesela und Horst Jacobs, Jürgen Humpert, Wilhelm und Barbara Schweppe und Dieter Höpner zurückblicken. 40 Jahre im KSCH sind Brigitte und Ulrich Müller, Frank Meyer, Dirk Jacobs, Veronika Bechstein, Hans-Joachim Gerwin, Stefan Haas, Ulrike Leppert, Brigitte und Peter Wilm Schmidt, Ralf Ostermann, Christel Wahle und Jochen Ebbing. Ihr silbernes Jubiläum feierten Cornelia Gerwin, Christopher Nülle, Christina Spahn, Anette und Jürgen Wegner, Gerhard Webers, Michael Sobbek, Caroline Imach, Johanna Müller und Doris Wetterling.

Am Sonntag folgte dann eine revierinterne Opti-Regatta, die der Vorbereitung auf den Opti-Sauerland-Cup diente. Drei Wettfahrten wurden bei anspruchsvollem Wind gesegelt. Die Jugendwarte Rüdiger Goeke und Michi Arends zeigten sich mit den Leistungen nach dem viertägigen Training sehr zufrieden. Denn sieben junge Segler vom KSCH nahmen teil, und die ersten fünf Plätze in der Gesamtwertung gingen an die Hemeraner.

