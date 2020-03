Alexander Bublik die neue Nummer eins beim TC Iserlohn

Alexander Bublik, an Position 51 der ATP-Weltrangliste, spielt in der kommenden Saison für den TC Iserlohn.

Iserlohn. Dem Tennis-Zweitligisten gelingt mit der Verpflichtung des 22-Jährigen ein echter Transfercoup.

Tennis-Zweitligist TC Iserlohn ist ein echter Coup gelungen. Alexander Bublik wird die neue Nummer eins beim Team von Trainer Jim Anwar, und dieser „Königstransfer“ verspricht Weltklasse-Tennis am Seilerblick.

„Ich hätte nicht gedacht, dass wir einen so hochkarätigen Spitzenspieler an uns binden können“, freut sich der TCI-Coach. „Ich bin sehr glücklich, dass das geklappt hat.“ Nach den Australien Open hat Anwar intensive Gespräche mit dem Management des gebürtigen Russen geführt, nun hat der 22-Jährige tatsächlich unterschrieben. Bublik steht aktuell auf Platz 51 der ATP-Weltrangliste, und auch im Doppel (Position 100) ist er im weltweiten Vergleich ein absoluter Top-Mann. Unter anderem drang er bereits zweimal ins Hauptfeld von Wimbledon und bei den Australien Open vor, in der Doppel- Konkurrenz stand er in diesem Jahr in Australien im Halbfinale.

Insgesamt hat Bublik auf der Profi-Tour bereits zehn Challenger- und Future-Titel gewonnen. „Ich freue mich sehr auf Iserlohn“, sagt der 1,98 Meter große Rechtshänder. „Ich werde alles geben, und wir werden unserem Publikum bestimmt eine tolle Saison liefern.“

Ein Top-100-Spieler ist noch nie für den TCI in der 2. Liga angetreten. Bublik spielt im Davis Cup für Kasachstan und gilt als einer der außergewöhnlichsten Tennis-Profis auf der Tour. Immer wieder streut er Aufschläge von unten ein und gilt als emotional – und unterhaltsam.

Klassenerhalt soll früh perfekt gemacht werden

Mit der neuen Nummer eins verspricht sich Jim Anwar, das angestrebte Ziel Klassenerhalt frühzeitig zu schaffen. Bublik ist aktuell die sechste Neuverpflichtung. Vorher haben schon die beiden Deutschen Lukas Rüpke und Sami Reinwein unterschrieben, hinzu kommen die Schweizer Nachwuchs-Hoffnungen Ilias Zimmermann und Luc Hoeijmans sowie das 17-jährige deutsche Talent Tobias Berning. Lokal-Matador Jim Walder bleibt den Iserlohnern auch in dieser Saison erhalten, die am 12. Juli mit dem Spiel in Wilhelmshaven beginnt.