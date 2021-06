Akute Platznot im TKD Center Iserlohn

Iserlohn. Die Taekwondo-Trainingsstätte ist den Anforderungen nicht mehr gewachsen.

Einen Monat ist es her, seit die hochwertige Aufbauarbeit gewürdigt wurde. Carlos Esteves, langjähriger Taekwondo-Bundestrainer und Motor des TKD Centers Iserlohn, leitet nun einen Landesstützpunkt, was er als Würdigung seiner kontinuierlichen Leistungsförderung sowie als Imagegewinn für Iserlohn wertet. Dementsprechend enttäuscht reagierte er, dass sein Hinweis, dass ein Stützpunkt größere Räumlichkeiten brauche, wochenlang keinerlei Resonanz in der Stadt fand.

Somit wandte er sich an die Bundestagsabgeordnete Dagmar Freitag, die sich daraufhin gemeinsam mit Mitgliedern der Iserlohner SPD-Ratsfraktion ein Bild von den Gegebenheiten am Stenner-Gymnasium machte. Und die Politiker hätten sich keinen besseren Termin aussuchen können, denn sie erlebten einen ziemlich geladenen Esteves. „Es ist damit begonnen worden, Umkleiden, Duschen und Toiletten zu renovieren, und niemand sagt uns vorher Bescheid. So etwas geht nicht.“ Für die Taekwondo-Sportler bedeutete das zunächst einmal, dass ihnen der gewohnte Zugang zur Halle versperrt blieb. Das ist seit mehr als zehn Jahren ein arg schmuckloser Hintereingang, der auf Besucher eines Leistungszentrum eher abschreckend wirkt. Aber der Haupteingang der Schule war für die Sportler tabu, was nun in der Not jedoch erstmals korrigiert wurde. Denn über eine Feuerleiter wollte man die Kinder und Jugendlichen dann doch nicht zur Trainingsstätte gelangen lassen.

Für Stützpunkttraining ist der Standort ungeeignet

Mit den vorübergehenden Unpässlichkeiten durch die Baumaßnahmen werden sich Esteves und sein Team wohl arrangieren, doch das Kernproblem bleibt. Die kleine Halle, die das TKD Center nach Belieben nutzen kann, bietet gute Möglichkeiten für das Vereinstraining, weil das gesamte Equipment stets bereit steht. Aber für Stützpunkttraining mit bis zu 40 auswärtigen Aktiven reichen die 200 qm bei weitem nicht aus. Der Verein kalkuliert mit einer Trainingsfläche von 500 qm, braucht also Räumlichkeiten von den Dimensionen einer Einfach-Sporthalle.

Esteves: „Wir betreiben seit Jahren Leistungssport auf hohem Niveau, machen Iserlohn international bekannt und haben mit Laura Goebel eine Olympia-Aspirantin in unseren Reihen. Deshalb brauchen wir eine reine Taekwondohalle, wenn wir dieses Niveau halten wollen.“ Wegen anderer Hallennutzer die Matten ständig auf- und abbauen zu müssen, ist für ihn absolut nicht praktikabel. Die SPD-Politiker – neben Dagmar Freitag waren Anja Ihme, die gemeinsam mit Peter Leye dem Stadtverband vorsteht, die Fraktionsvorsitzende Eva Kitz, die Sportausschussvorsitzende Sylvia Patscher und Fraktionsgeschäftsführer Martin Luckert erschienen – konnten sich während des laufenden Trainingsbetriebs der TKD-Center-Talente überzeugen, dass die Räumlichkeiten beengt sind und Abhilfe notwendig ist. Zugesichert wurde, dass man intensiv nach Lösungen suchen werde. „Wir müssen jetzt schnell Ideen sammeln, welche Räumlichkeiten im Stadtgebiet in Frage kommen“, betonte Eva Kitz.

Dabei geht es nicht darum, dem Verein eine Turnhalle zur Verfügung zu stellen, sondern leerstehende Gebäude umzurüsten und für den Taekwondo-Betrieb nutzbar zu machen. Einig war man sich darin, dass ein Landesstützpunkt ein Aushängeschild für Iserlohn ist und dringend angemessene Räumlichkeit benötigt. Die Suche danach soll umgehend aufgenommen werden.

