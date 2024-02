Aktueller Stand der Trainersuche bei den Iserlohn Kangaroos

Iserlohn Iserlohn Kangaroos: Michael Dahmen über eine ärgerliche Niederlage in Wolmirstedt und den aktuellen Stand der Trainersuche

Trotz großer Moral und einer famosen Aufholjagd wurde es für die Iserlohn Kangaroos beim Gastspiel in Wolmirstedt am Ende nichts mit der erhofften schnellen Wende zum Guten nach derEntlassung von Headcoach Dennis Shirvan. „Schade, wir haben in Wolmirstedt wirklich eine gute Chance auf den so dringend notwendigen Sieg liegen gelassen. Deshalb war die Niederlage auch umso ärgerlicher“, befand Michael Dahmen am Montag. Der Geschäftsführer der Iserlohn Kangaroos hatte Interimscoach Toni Prostran beim 76:79 bei den SBB Baskets zusammen mit Timothy Judtka an der Seitenlinie unterstützt.

Besonders haderte Dahmen mit der Tatsache, dass seine Kangaroos gleich vier Mal einen einfachen Korbleger vergeben hatten. Außerdem wies er auf die einmal mehr ungleiche Foulbelastung von 30:18 zuungunsten der Iserlohn hin. „Auch die technischen Foulpfiffe der Unparteiischen gegen Toni, der mit einem Fuß im Spielfeld gestanden haben soll, und gegen Travis Henson waren für mich unverständlich.“ Natürlich sei dies alles für sich allein genommen nicht ausschlaggebend für die Niederlage gewesen. „Aber bei einer so knappen Partie kommt es am Ende eben auf alle Details an.“

Zufrieden mit der Defense, aber in der Offense fehlt das Selbstvertrauen

Mit der defensiven Vorstellung seiner Kangaroos war Michael Dahmen hingegen sehr zufrieden. „Durch unsere wechselnden Varianten haben wir Wolmirstedt mehrfach in Schwierigkeiten gebracht.“ Auch mit der gesamten Performance der Iserlohner könne er gut leben. „Als Team haben wir insgesamt gut agiert. Lediglich in der Offense hat man das fehlende Selbstvertrauen bei dem einen oder anderen Spieler gemerkt.“

Und dann war da noch die sechsminütige Phase im dritten Viertel. „Da wollten wir plötzlich wieder zu viel, haben plötzlich zu hektisch abgeschlossen und sind nicht cool genug geblieben“, so Dahmen. Statt sich vorentscheidend abzusetzen, konnte Wolmirstedt plötzlich die Partie zu seinen Gunsten drehen. „Positiv hingegen war, dass wir auch bei 15 Punkten Rückstand weiter an uns geglaubt haben und fast nochmal zurückgekommen sind.“

Jemand, der die jetzige Situation als persönliche Chance sieht, aber der noch keine Erfahrung auf diesem Niveau hat, hilft uns aktuell nicht wirklich weiter. Michael Dahmen

Doch alles Lamentieren helfe nicht weiter. „Wir müssen jetzt weiter positiv bleiben, denn jedes Spiel ist jetzt ein Endspiel für uns“, fordert Iserlohns Manager. Und ausgerechnet jetzt kommt Spitzenreiter Leverkusen am kommenden Wochenende mit einer 7:0-Erfolgsserie in die Matthias-Grothe-Halle. „Die Giants sind inzwischen deutlich besser drauf als bei unserem Sieg im Hinspiel. Doch auch gegen die haben wir eine Chance, allerdings muss dabei bei uns alles passen“, sagt Michael Dahmen.

Toni Prostran steht zu 99 Prozent auch am Samstag an der Seitenlinie

An der Seitenlinie wird dann aller Voraussicht nach doch wieder Toni Prostran stehen. „Zwar bin ich aktuell weiter auf der Suche nach einem neuen Headcoach, doch das gestaltet sich unheimlich schwierig“, so Dahmen, der nach eigener Aussage in der vergangenen Wochen Dutzende Stunden mit entsprechenden Telefonaten verbracht hat – ohne Erfolg. Das hat mehrere Gründe: „Meine Wunschkandidaten stehen aktuell alle unter Vertrag. Außerdem sind unsere finanziellen Möglichkeiten natürlich auch begrenzt.“ Zwar hätten sich einige Kandidaten auch von sich aus bei den Kangaroos „beworben“, „doch jemand, der die jetzige Situation als persönliche Chance sieht, aber der noch keine Erfahrung auf diesem Niveau hat, hilft uns aktuell nicht wirklich weiter“, sagt Michael Dahmen, der davon ausgeht, dass Toni Prostran zu 99 Prozent am Samstag die Kangaroos coacht und versucht, die Überraschung zu schaffen.

