A-Jugend des HTV Hemer fehlt noch ein Sieg

Hemer. Ein Schritt fehlt noch bis zum großen Ziel. Gewinnen die A-Jugend-Handballerinnen des HTV Hemer in der Bundesliga-Vorrunde ihr Heimspiel an diesem Samstag gegen Frisch Auf Göppingen, dann stehen sie definitiv in der Zwischenrunde der 16 besten deutschen Mannschaften.

Das Team von Ivan Kavran ist mit 4:0 Punkten Tabellenzweiter hinter dem punktgleichen Topfavoriten Bayer Leverkusen. Der spielt am Samstag gegen den TuS Kirn (4:2) und empfängt am Sonntag um 16 Uhr die Hemeranerinnen. „Da sind wir krasser Außenseiter. Leverkusen hat gezeigt, dass sie quasi in einer eigenen Liga spielen. Dennoch möchten wir ein gutes Spiel abliefern und dazulernen.“

Sein Fokus richtet sich damit logischerweise auf das Heimspiel gegen die punktlosen Göppinger, das um 16 Uhr im Grohe-Forum angepfiffen wird. Hier sind die Erfolgsaussichten für den komplett antretenden HTV ungleich größer. Kavran: „Wir haben die Tür zur Zwischenrunde weit aufgestoßen. Nun möchten wir natürlich alles klar machen und Platz zwei sichern.“ Und weiter: „Das wird in jedem Fall eine große Herausforderung für unsere junge Mannschaft, doch wenn die Spielerinnen die Nerven im Griff haben und eine erstklassige Teamleistung abgerufen wird, dann kann das funktionieren.“