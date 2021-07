56 Roosters-Spiele bis zum 27. März

Iserlohn. Die DEL hat den Spielplan für die Saison 2021/22 veröffentlicht - mit vier Wochen Olympiapause.

Die DEL hat den kompletten Spielplan für die anstehende Saison 2021/22 veröffentlicht. Das Auftaktspiel Berlin gegen Mannheim am 9. September werden live bei MagentaSport zu sehen sein, in der neuen Spielzeit wieder mit dem Topspiel am Donnerstag und sechs Partien am Freitag. Der Sonntag umfasst sieben Partien, verteilt über drei Slots. Insgesamt stehen ab Anfang September 60 Spieltage auf dem Programm. Die Saison wird im November für eine Woche für den Deutschland-Cup in Krefeld unterbrochen. Zudem pausiert die DEL vom 29. Januar bis zum 21. Februar für die Olympischen Winterspiele in Peking. - Hier alle Roosters-Termine auf einen Blick:

1. Spieltag, Fr., 10. September

Roosters - Nürnberg Ice T. (19.30)

2. Spieltag, So., 12. September

Roosters - Eisbären Berlin (16.30)

3. Spieltag, Fr., 17. September

Augsburger P. - Roosters (19.30)

4. Spieltag, So., 19. September

Roosters - ERC Ingolstadt (16.30)

5. Spieltag, Mi., 22. September

Roosters - RB München (19.30)

6. Spieltag, Do., 23. September

Krefeld Pinguine - Roosters

7. Spieltag, So., 26. September

Roosters - Kölner Haie (14)

8. Spieltag, Fr., 1. Oktober

Roosters spielfrei

9. Spieltag, Sa., 2. Oktober

Roosters - Adler Mannheim (18.30)

10. Spieltag, Fr., 8. Oktober

Roosters - FT Bremerhaven (19.30)

11. Spieltag, So., 10. Oktober

Schwenningen - Roosters (16.30)

12. Spieltag, Fr., 15. Oktober

Bietigheim St. - Roosters (19.30)

13. Spieltag, So., 17. Oktober

Roosters - Düsseldorfer EG (19)

14. Spieltag, Di., 19. Oktober

Straubing Tigers - Roosters (19.30)

15. Spieltag, Do., 21. Oktober

Roosters - Gr. Wolfsburg (19.30)

16. Spieltag, So., 24. Oktober

Augsburger Panther - Roosters (19)

17. Spieltag, Fr., 29. Oktober

Roosters - Düsseldorfer EG (19.30)

18. Spieltag, So., 31. Oktober

Nürnberg Ice Tigers - Roosters (14)

19. Spieltag, Mi., 3. November

Adler Mannheim - Roosters (19.30)

20. Spieltag, Fr., 5. November

Straubing Tigers - Roosters (19.30)

21. Spieltag, So., 7. November

Roosters - RB München (19)

22. Spieltag, Fr., 19. November

Roosters - Krefeld Pinguine

23. Spieltag, So., 21. November

Bietigheim Steelers - Roosters (14)

24. Spieltag, Di., 23. November

Eisbären Berlin - Roosters (19.30)

25. Spieltag, Fr., 26. November

Roosters spielfrei

26. Spieltag, So., 28. November

Roosters - FT Bremerhaven (16.30)

27. Spieltag, Fr., 3. Dezember

Gr. Wolfsburg - Roosters (19.30)

28. Spieltag, So., 5. Dezember

Roosters - Kölner Haie (19)

29. Spieltag, Fr., 10. Dezember

ERC Ingolstadt - Roosters (19.30)

30. Spieltag, So., 12. Dezember

Roosters - Schwenninger WW (14)

31. Spieltag, Fr., 17. Dezember

Roosters - Bietigheim St. (19.30)

32. Spieltag, So., 19. Dezember

Eisbären Berlin - Roosters (14)

33. Spieltag, Di., 21. Dezember

Schwenningen - Roosters (19.30)

34. Spieltag, Do., 23. Dezember

Roosters - ERC Ingolstadt (19.30)

35. Spieltag, So., 26. Dezember

Düsseldorfer EG - Roosters (16.30)

36. Spieltag, Di., 28. Dezember

Roosters spielfrei

37. Spieltag, Do., 30. Dezember

RB München - Roosters (19.30)

38. Spieltag, So., 2. Januar

Roosters - Straubing Tigers (14)

39. Spieltag, Mi., 5. Januar

Krefeld Pinguine - Roosters (19.30)

40. Spieltag, Fr. 7. Januar

Roosters - Adler Mannheim (19.30)

41. Spieltag, So., 9. Januar

FT Bremerhaven - Roosters (16.30)

vom 45. Spieltag, Di., 11. Januar

Kölner Haie .- Roosters (19.30)

42. Spieltag, Fr., 14. Januar

Gr. Wolfsburg - Roosters (19.30)

43. Spieltag, So., 16. Januar

Roosters - Augsburger Panther (14)

44. Spieltag, Di., 18. Januar

Roosters - Nürnberg Ice T. (19.30)

46. Spieltag, So., 23. Januar

Roosters - Augsburger Panther (14)

47. Spieltag, Fr., 28. Januar

Roosters - Straubing Tigers (19.30)

48. Spieltag, Fr. 25. Februar

Adler Mannheim - Roosters (19.30)

49. Spieltag, So., 27. Februar

Roosters - Gr. Wolfsburg (16.30)

50. Spieltag, Di., 1. März

Kölner Haie - Roosters ((19.30)

51. Spieltag, Fr., 4. März

Düsseldorfer EG - Roosters (19.30)

52. Spieltag, So., 6. März

Roosters - Eisbären Berlin (14)

53. Spieltag, Di., 8. März

Nürnberg Ice T. - Roosters (19.30)

54. Spieltag, Fr., 11. März

Roosters - Bietigheim St. (19.30)

55. Spieltag, So., 13. März

ERC Ingolstadt - Roosters (14)

56. Spieltag, Fr.,18. März

Roosters - Schwenningen (19.30)

57. Spieltag, So., 20. März

FT Bremerhaven - Roosters (19)

58. Spieltag, Di., 22. März

Roosters spielfrei

59. Spieltag, Fr., 25. März

Roosters - Krefeld Pinguine (19.30)

60. Spieltag, So., 27. März

RB München - Roosters (14)



